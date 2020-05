Johnson zaait verwarring met Britse exitstrategie

De deelstaatregeringen van Schotland, Wales en Noord-Ierland weigeren de chaotische versoepeling van de lockdownmaatregelen uit te voeren die de Britse premier Boris Johnson heeft aangekondigd.

Boris Johnson beleefde zondagavond zijn Sophie Wilmès-moment. Een powerpointpresentatie kwam er niet aan te pas, maar nadat de Britse premier de natie had toegesproken over de voorzichtige versoepeling van de lockdownmaatregelen, oogste hij vooral kritiek over de onduidelijkheid van zijn plannen. 'Hij gaf ons een kaart, maar met slechts enkele richtlijnen', schreef zelfs zijn huiskrant The Daily Telegraph.

Blijf alert

Wekenlang verschenen Johnson en zijn ministers steevast achter een katheder met de boodschap 'Stay home' - blijf thuis. Sinds zondag is dat advies veranderd in 'Stay alert' - blijf waakzaam. Wie niet kan telewerken, wordt 'actief aangemoedigd' opnieuw naar het werk te gaan, liet Johnson weten. Zeker de bouwsector en de maakindustrie zouden snel weer opgestart kunnen worden. Op voorwaarde dat veiligheidsmaatregelen getroffen worden uiteraard.

32.065 Britse coronadoden In het VK zijn al 32.065 coronaslachtoffers geteld. Wereldwijd ligt enkel in de Verenigde Staten de dodentol nog hoger.

Johnsons minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab moest maandag echter verduidelijken dat dat pas vanaf woensdag geldt. Tegelijk zaaide Raab nog meer verwarring door te stellen dat de Britten voortaan meerdere mensen uit andere gezinnen mogen ontmoeten in de buitenlucht, zolang ze maar twee meter afstand bewaren. Terstond stuurde de regering een rechtzetting uit dat maar één andere persoon ontmoet mag worden. In een 50 pagina's document dat maandag gepubliceerd werd, staat ook dat mondmaskers dragen voortaan verplicht wordt op het openbaar vervoer.

Deelstaten

De minister-presidenten van Schotland, Wales en Noord-Ierland spraken maandag Johnson, die zelf weken buiten strijd was met een coronabesmetting, ook tegen dat er een 'akkoord tussen de vier deelstaten' is over de versoepeling. Zij weigeren zijn richtlijnen op te volgen, waardoor de versoepeling de facto enkel in Engeland geldt. De andere deelstaten achten het gewoonweg 'onveilig' en 'te vroeg' om de coronamaatregelen terug te schroeven.

De economie is belangrijk, maar levens zijn dat ook. Vakbond Unison

Met 32.065 coronadoden is het Verenigd Koninkrijk, dat veel langer wachtte dan de rest van het continent om een lockdown af te kondigen, het hardst getroffen land in Europa. Wereldwijd tellen enkel de Verenigde Staten meer slachtoffers. Het aantal besmettingen neemt bovendien nog niet in die mate af dat de lockdown met een gerust hart afgebouwd kan worden.

Het doel van de regering om dagelijks 100.000 coronatests te laten uitvoeren, wordt ook nog altijd niet gehaald. En het plan om met een app en een leger onderzoekers aan contact tracing te doen, zit voorlopig enkel in een experimentele fase op het eiland Wight.

Scholen

Tegelijk is ook in het VK de economische ravage enorm. De Bank of England voorspelde vorige week dat de Britse economie dit jaar met 14 procent krimpt, de grootste implosie sinds 1706.

Johnson overweegt dan ook om vanaf 1 juni geleidelijk aan winkels toe te staan de deuren weer te openen. Ook de scholen zouden hun klasdeuren weer mogen openen. Ook dat ontlokte felle kritiek. 'Gewoonweg roekeloos', reageerde de onderwijsvakbond. 'De besmettingsgraad ligt nog veel te hoog.'

De algemene vakbonden TUC en Unison kaartten dan weer de 'verwarring en angst' aan onder de arbeiders die snel weer aan de slag zouden kunnen. 'De economie is belangrijk, maar levens zijn dat ook.'