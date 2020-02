Johnson zegt BBC de wacht aan

De Britse premier wil het verplichte kijk- en luistergeld afschaffen en de openbare zender op een streng dieet zetten.

De Britse premier Boris Johnson zet frontaal de aanval in op de openbare zender BBC. Dat schrijft het dagblad The Times in zijn zondagseditie.

Ten eerste gaat de financiering van 'Auntie Beeb' volledig op de schop. Johnson wil komaf maken met het kijk- en luistergeld dat Britten per woning verplicht moeten betalen. Op dit ogenblik beloopt de jaarlijkse factuur voor de 'TV licence' 154,50 pond (186 euro). De bijdrage geldt ook voor wie niet via een klassieke televisie kijkt, maar via de app van de BBC (iPlayer) op computer of telefoon.

Advertentie voor gespreid betalen 'TV licence fee'

Regelmatige advertentiecampagnes sporen de Britten aan niet 'illegaal' te kijken, en merken bijvoorbeeld op dat het kijk- en luistergeld ook gespreid kan betaald worden. Het kijk- en luistergeld staat al jaren onder discussie in het Verenigd Koninkrijk, zeker nu BBC samen met de commerciƫle zender 'BritBox' lanceerde. Met die betalende dienst, een antwoord op de concurrentie van het Amerikaanse streaminggeweld van Netflix, Apple en Disney, laat BBC volgens critici Britten een tweede keer voor haar programmatie betalen.

Johnson wil nu van die dwangfinanciering af, ten voordele van een - vrijwillige - abonnementsformule. Logisch gevolg is dat de openbare zender een belangrijk deel van haar jaarlijkse begroting van 4,8 miljard pond (5,8 miljard euro), zo'n drie kwart, kwijt zou raken.

En dus moet BBC voor Johnson de tering naar de tering zetten door drastisch in de kosten te snijden. Het gros van de 61 radiostations, bijvoorbeeld, moet de deur uit. De enige uitzonderingen zijn de informatiezender Radio 4 en de cultuurzender Radio 3.

Schermvullende weergave Dominic Cummings, de adviseur van premier Boris Johnson

Johnson is al jaren kritisch tegenover de BBC. Vooral dan de volgens hem pro-Europese houding van de openbare zender, die hij 'Brexit Bashing Corporation' noemt. Waarnemers in Westminster zien achter de frontale aanval echter vooral de hand van regeringsadviseur Dominic Cummings, Johnsons Machiavellistische 'souffleur'.