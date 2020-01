Johnson zegt 'no' tegen nieuw Schots referendum

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon, die het referendum had gevraagd, geeft de hoop nog niet op.

'Ik kan niet instemmen met een verzoek dat tot verdere onafhankelijkheidsreferenda zou leiden. Het is tijd om het Verenigd Koninkrijk te verenigen', liet Brits premier Boris Johnson dinsdag in een officiële brief weten.

De brief is een fikse streep door de rekening van Nicola Sturgeon. De Schotse premier en de leider van de Scottish National Party vroeg Johnson in december persoonlijk om een nieuw Schots onafhankelijkheidsreferendum te mogen organiseren.

Sturgeon wilde van het brexitmomentum profiteren. Ze rekent erop dat een meerderheid voor de Schotse onafhankelijkheid zou kiezen, omdat de meeste Schotten in de EU willen blijven. In 2016 stemde 51,9 procent van de Britten voor de terugtrekking uit de Europese Unie, maar in Schotland was er een pro-Europese meerderheid van 62 procent.

De premier voelde zich gesterkt door de uitslag van de vervroegde Britse parlementsverkiezingen, die Johnson uitschreef om een meerderheid voor zijn brexitakkoord te vinden. Daarbij haalde haar nationalistische partij 48 van de 59 Schotse zetels binnen. 13 zetels meer dan de vorige stembusgang in 2017. Vorige zaterdag namen ook tienduizenden Schotten deel aan een onafhankelijkheidsmars in Glasgow.

“De Conservatieven weten dat wanneer ze de Schotten de kans geven, ze met een overweldigende meerderheid voor onafhankelijkheid zullen stemmen”. Nicola Sturgeon Schotse premier