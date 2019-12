Jongste premier ter wereld mag brokken Finse regering lijmen

De Europese staatshoofden en regeringsleiders verwelkomen eind deze week een nieuw gezicht op hun top: Sanna Marin. De 34-jarige Finse schopt het tot jongste premier in actieve dienst ter wereld.

Vrouwen aan de macht. Het lijkt wel het motto te zijn van de vijf partijen die in juni dit jaar aan een gezamenlijk regeringsavontuur zijn begonnen in Finland. Naast de Centrumpartij, de Groenen, de Linkse Alliantie en de Zweedse Volkspartij hebben nu ook de sociaaldemocraten een vrouwelijk speerpunt: Sanna Marin is sinds dinsdag officieel de nieuwe Finse premier.

Het grootste blok in de vijfpartijencoalitie moest op zoek naar een nieuwe regeringsleider nadat boegbeeld Antti Rinne een week geleden na amper zes maanden besturen een stap opzij gedaan had. Zijn positie als premier was onhoudbaar geworden nadat de Centrumpartij haar vertrouwen in hem opgezegd had. Die verweet hem een crisis bij het postbedrijf Posti helemaal fout aangepakt te hebben. De sociale onrust dijde de afgelopen dagen uit naar heel wat andere sectoren.

Jongste premier

De 34-jarige Marin schopt het niet alleen tot derde vrouwelijke regeringsleider in haar land maar ook tot jongste dienstdoende premier ter wereld. De titel ‘jongste premier ooit’ blijft op naam van Sebastian Kurz. De Oostenrijkse christendemocraat was amper 31 jaar toen hij in 2017 aan het hoofd van een coalitieregering met het radicaal-rechtse FPÖ kwam.

De antimigratiepartij Finns Party zou zowat een kwart van de kiezers weten te verleiden en veruit de grootste van het land worden.

Dergelijke weetjes laten Marin, die opgroeide in een gezin met twee moeders, koud. ‘Ik heb nog nooit stilgestaan bij mijn leeftijd of mijn sekse. Ik laat me enkel leiden door de redenen waarom ik in de politiek gestapt ben en door de beloftes die de kiezers voor ons deden stemmen’, zei ze na haar nominatie.

Aan uitdagingen ontbreekt het de sociaaldemocrate niet. Finland beleeft turbulente tijden door de stakingsgolf die al enkele weken over het land rolt. En dat op een moment dat het vertrouwen in de regeringscoalitie ver zoek is.

De vrees voor een electorale afstraffing zet de SDP, de Centrumpartij, de Groenen, de Linkse Alliantie en de Zweedse Volkspartij er wellicht ook toe aan hun gezamenlijk avontuur nog een kans te geven. De steun voor de regeringspartijen is flink gezakt. De sociaaldemocraten en de Centrumpartij peilen rond 10 procent. Bij de parlementsverkiezingen van april scoorden ze respectievelijk 17,5 en 13,8 procent.

Antimigratiepartij

De politieke malaise van de voorbije weken speelt de Finns Party in de kaart. Die antimigratiepartij zou inmiddels zowat een kwart van de kiezers weten te verleiden en veruit de grootste van het land worden. Dit voorjaar was de Finns Party bij de verkiezingen nog op 17 procent gestrand.

Marin wacht de taak van het regeringswerk een succes te maken als ze de opmars van de antimigratiepartij een halt wil toeroepen. Een sinecure wordt dat niet nu ook de Finse economie tekenen van verzwakking vertoont en het klimaat niet gunstig is om de bevolking te paaien met loonsverhogingen of fiscale cadeautjes.