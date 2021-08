Joséphine Baker opgenomen in het Panthéon in Frankrijk

Van de Folies Bergères naar het heilige der heiligen. De legendarische danseres Joséphine Baker wordt de eerste zwarte vrouw die wordt opgenomen in het Parijse Panthéon.

Op 30 november wordt Joséphine Baker (1906-1975) - 'geëngageerd in het verzet', 'onvermoeibare antiracismeactiviste' en 'de incarnatie van de Franse geest' - opgenomen in het Parijse Panthéon. Dat bevestigde het Elysée maandag. 'Frankrijk onderscheidt een uitzonderlijke persoonlijkheid, van geboorte Amerikaanse, die haar hele leven streed voor vrijheid en emancipatie naar de universele waarden van de Franse Verlichting', klonk het.

Baker werd in 1906 geboren in Saint Louis, in de Amerikaanse staat Missouri, en groeide op in grote armoede. Ze kon daaraan ontsnappen door op Broadway in New York te dansen.

In de jaren twintig en dertig van vorige eeuw maakte ze in Frankrijk furore met haar dansrevues. Het leven in Frankrijk beviel haar zo goed dat ze er bleef. In 1937 nam ze de Franse nationaliteit aan.

Geheimen ontfutselen

Tijdens de oorlog gebruikte Baker haar positie om geheimen te ontfutselen van Duitse officieren en die door te geven aan het Franse verzet. Daarvoor zou ze in Frankrijk meerdere malen gedecoreerd worden.

Na de oorlog zette Baker zich actief in tegen het racisme in haar geboorteland. Ze weigerde op te treden in zalen waar de rassensegregatie nog niet was opgeheven. Ze zou ook de beweging van Martin Luther King steunen.