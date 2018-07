Juncker doet ultieme poging Trump te vriend te houden

Voor Donald Trump is Europa ‘een’ vijand. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, wil de Amerikaanse president vandaag aan zijn borst te drukken. En een handelsoorlog af te wenden.

‘Dag dictator.’ Met die woorden en een kus verwelkomde Jean-Claude Juncker enkele jaren geleden de Hongaarse premier en het Europese enfant terrible Viktor Orbán. Zal Juncker woensdagavond ook de onvoorspelbare en wispelturige Amerikaanse president Donald Trump, die Europa als een vijand ziet en vindt dat hij oneerlijk behandeld wordt door de EU, even innig tegemoet treden?

De ontmoeting komt er alleszins op vraag van Juncker. Ze is het gevolg van de groeiende spanningen tussen Europa en de VS, tot voor kort hechte bondgenoten. Het bezoek van Juncker wordt ook gezien als een ultieme kans om een verdere escalatie van de handelsoorlog tussen Europa en de VS te vermijden.

Transatlantische verhoudingen onder druk

De eigengereide stijl van Trump en diens afkeer voor multilateraal overleg zette de transatlantische verhoudingen onder druk. Eerst was er consternatie toen de Verenigde Staten uit het Klimaatakkoord van Parijs stapten, vervolgens blies Trump de nucleaire deal met Iran eenzijdig op en verplaatste hij de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem, waarmee hij het overeengekomen tweestatenbeleid naar de prullenmand verwees.

Sindsdien ging het van kwaad naar erger. De NAVO-partners moesten het eerder deze maand ontgelden. Ze kregen een forse preek omdat ze te weinig uitgeven aan defensie. De klap op de vuurpijl waren de Amerikaanse invoerheffingen op staal en aluminium, die sinds vorige maand van kracht zijn.

Trump heeft het vooral op Duitsland gemunt, dat voor een groot stuk verantwoordelijk is voor het grote handelstekort van de VS tegenover Europa. Maar de president is ook gebeten op beslissingen die tegen de Amerikaanse belangen ingaan, zoals de boete van 4,3 miljard euro die Europa vorige week oplegde aan de zoekgigant Google voor machtsmisbruik.

De handelsoorlog dreigt verder te escaleren als Trump zijn dreigement uitvoert en ook invoertarieven op auto’s heft omdat Europa haar tarief op Amerikaanse auto's niet wil verlagen. Dat dreigement is van een heel andere orde. Als het zover komt, heeft Europa tegenmaatregelen voorbereid.

‘We schatten dat alle tegenmaatregelen goed zullen zijn voor 294 miljard dollar of een vijfde van de totale uitvoer van de VS in 2017’, beklemtoonde de Europese ambassadeur in de VS, David O’Sullivan, tijdens een hoorzitting vorige vrijdag. O’Sullivan maakte ook duidelijk dat de Amerikaanse autosector gezond is en dat Europese en Amerikaanse autobouwers grotendeels in afzonderlijke marktsegmenten actief zijn.

Amerikaanse bezorgdheid

Samen met Juncker reist ook de commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, naar Washington. Zij ziet vandaag de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, de Democratische fractieleidster Nancy Pelosi en hun collega’s in de Senaat. Ook in de VS groeit de bezorgdheid over de economische ravage die een handelsoorlog kan aanrichten en die hefboom wil Europa maximaal gebruiken.

Juncker brengt geen handelsvoorstel mee naar het overleg met Trump in Washington, benadrukte zijn entourage de voorbije week. Europa heeft Trump in mei tevergeefs overleg aangeboden over tarieven op industriële producten, ook auto’s, over productveiligheid en de invoer van aardgas.

De enige bedoeling van de ontmoeting is een dialoog te ontwikkelen en de spanningen tussen de partners aan beide kanten van de Atlantische Oceaan van alle drama te ontdoen, beklemtoonde een woordvoerder van de Europese Commissie. Tegelijk hoopt Europa de VS in de Wereldhandelsorganisatie WTO te houden en ze samen te hervormen. Trump toonde zich erg kritisch voor de WTO.