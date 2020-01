Junqueras niet langer erkend als lid Europees Parlement

Het Europees Parlement nam die beslissing een dag nadat het Spaanse hooggerechtshof de voormalige Catalaanse vicepremier die functie ontzegd had.

Oriol Junqueras moet dezer dagen op een emotionele rollercoaster zitten. De ene dag lijkt de voormalige Catalaanse vicepremier te mogen hopen op een tijdelijke vrijlating en een zitje in het Europees Parlement. Om niet veel later de tegengestelde boodschap te krijgen.

Vrijdag kreeg de leider van de links-nationalistische partij ERC onmiskenbaar een opdoffer. De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, liet immers weten dat de instelling Junqueras niet langer als lid erkent.

Spaanse hooggerechtshof

De mededeling kwam amper vier dagen nadat diezelfde Sassoli de Catalaanse leider nog een hart onder de riem gestoken had. Op 13 januari zouden Junqueras en twee andere Catalaanse politici, ex-premier Carles Puigdemont en ex-minister Toni Comín, hun mandaat officieel kunnen opnemen, klonk het.

Het Europees mandaat van Oriol Junqueras is op 3 januari 2020 beëindigd. David Sassoli Voorzitter Europees Parlement

Maar het Spaanse hooggerechtshof stak donderdag spaken in de wielen. Het hoogste rechtsorgaan in Madrid besliste dat de Catalaanse ex-vicepremier zijn functie van Europees Parlementslid niet kan opnemen.

Het wees erop dat Junqueras op 14 oktober vorig jaar tot 13 jaar cel veroordeeld is vanwege zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces van ruim twee jaar geleden. In die periode mag de ERC-leider geen enkele politieke of openbare functie opnemen.

'Bovendien kan een politicus volgens het Spaanse hooggerechtshof geen aanspraak maken op immuniteit als hij deelneemt aan verkiezingen op een moment dat hij al terechtstaat', luidde het. Het proces tegen Junqueras en elf andere Catalaanse leiders was in februari vorig jaar begonnen.

Mandaat beëindigd

'Het Europees mandaat van Oriol Junqueras is op 3 januari 2020 beëindigd', liet David Sassoli vrijdag weten. Die dag had de Spaanse verkiezingscommissie, bestaande uit leden van het hooggerechtshof en academici, al geoordeeld dat de ERC-leider niet kon gaan zetelen in het Europese halfrond.

Pablo Llarena, de rechter van het Spaanse hooggerechtshof, vroeg het Europees Parlement de immuniteit van de andere Catalaanse verkozenen Puigdemont en Comín op te heffen.

Het Europees Parlement kreeg vrijdag ook een verzoek uit Spanje. Pablo Llarena, de rechter van het Spaanse hooggerechtshof, vroeg de instelling de immuniteit van de andere Catalaanse verkozenen Puigdemont en Comín op te heffen.