Junqueras trekt opnieuw naar Europees Hof van Justitie

Nieuw beroep

Het hooggerechtshof in Madrid is van mening dat Junqueras niet kan zetelen in Brussel omdat hij in oktober vorig jaar tot 13 jaar cel veroordeeld is vanwege zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces van ruim twee jaar geleden. Daarom trok de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, Junqueras' erkenning als lid van het Europees Parlement op 10 januari weer in.