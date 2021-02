Kaarten liggen wat gunstiger voor politieke oplossing Catalaans conflict

De hang naar onafhankelijkheid blijft de Catalaanse maatschappij splijten. Maar omdat gematigdere partijen versterkt uit de parlementsrace komen, staan de sterren iets gunstiger voor een politieke oplossing van het conflict.

Na de parlementsverkiezingen van afgelopen weekend is het Catalaanse politieke landschap gefragmenteerder dan ooit. Door de doorbraak van het extreemrechtse VOX in de regio zetelen weldra voor het eerst acht partijen in het 135 zitjes tellende halfrond in Barcelona, waar het nationalistische kamp met 74 zetels sterker staat dan ooit.

Meteen rijst de vraag of de separatistische partijen die verstevigde machtsbasis gaan gebruiken om, ruim drie jaar na het omstreden referendum en de kortstondige unilaterale onafhankelijkheidsverklaring, de afscheuring van Spanje door te duwen. Zo'n vaart zal het wellicht niet lopen, menen analisten.

Gematigde partijen

'In de Catalaanse politiek blijven twee blokken (het ene voor onafhankelijkheid en het andere tegen, red.) tegenover elkaar staan. Maar na de verkiezingen van zondag worden beide aangevoerd door gematigdere partijen', merkte Lluís Orriols, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universidad Carlos III in Madrid, op Twitter op.

In het nationalistische kamp onttroonde het links-nationalistische Esquerra Republicana (ERC) het centrumrechtse Junts per Catalunya als grootste partij. Tussen de unionistische partijen zijn de verhoudingen eveneens veranderd. De socialisten namen de leidersrol over van Ciudadanos, een felle tegenstander van een dialoog met de nationalisten.

Ook de Catalaanse vertegenwoordigster bij de Europese Unie, Meritxell Serret, stelt vast dat de kaarten voor een politieke oplossing van het Catalaanse conflict wat gunstiger liggen. 'De socialisten zijn altijd voorstander geweest van een dialoog tussen Madrid en Barcelona. In het nationalistische kamp zijn ERC en de (antikapitalistische, red.) CUP bereid die piste te bewandelen terwijl Junts eerder aanstuurt op een confrontatie', schetst het ERC-lid.

Als haar partij de Catalaanse premier mag leveren, is de strategie duidelijk. 'Naar een oplossing zoeken via dialoog en onderhandelingen. Onze leider Pere Aragonès stuurde Spaans premier Pedro Sánchez zondagavond al een boodschap: het moment is aangebroken om rond de tafel te gaan zitten en dit conflict op te lossen.'

Amnestie

Sánchez staat niet afkerig tegenover gesprekken met de Catalanen. In ruil voor gedoogsteun van ERC voor zijn minderheidskabinet beloofde hij de links-nationalisten ruim een jaar geleden onderhandelingen over een uitweg uit de crisis. Maar door de coronapandemie kwam daar in de praktijk nog niets van terecht.

Een snelle doorbraak in het dossier ligt niet voor de hand. De nationalisten sturen niet alleen aan op amnestie voor de Catalaanse politici die in het najaar van 2019 veroordeeld zijn wegens hun rol in het onafhankelijkheidsproces van 2017. Ze dringen ook aan op een referendum over zelfbestuur.

Die eisen gingen Sánchez een brug te ver. In het nationalistische kamp hopen ze dat de Spaanse premier zich weldra wat inschikkelijker opstelt nu de Catalaanse kiezers de traditionele rechtse partijen, de Partido Popular en Ciudadanos, een uppercut uitgedeeld hebben. Daardoor houden ze niet veel autoriteit over om hun verzet tegen gesprekken met de nationalisten te verdedigen.