Kapitein Sea-Watch opgepakt in haven Lampedusa

Het omstreden reddingsschip Sea-Watch 3 met aan boord veertig migranten is zaterdagmorgen de haven van Lampedusa binnengevaren. Het is in beslag genomen en de Duitse kapitein is gearresteerd.

Het onder Nederlandse vlag varend schip lag al een tijd uit de kust van het Italiaanse eiland, maar mocht van de autoriteiten niet in Italiaanse wateren komen.

Volgens de 31-jarige kapitein Carola Rackete was de situatie aan boord nijpend. De Duitse organisatie Sea-Watch had de noodtoestand uitgeroepen, maar niemand gaf aan die oproep gehoor, zei ze. In de nacht van vrijdag op zaterdag is besloten om alsnog de haven binnen te varen. De Italiaanse havenpolitie was daarover geïnformeerd en stond het schip op te wachten.

'Deze ontscheping had meer dan twee weken geleden moeten plaatsvinden en had gecoördineerd moeten worden in plaats van belemmerd door de autoriteiten', zei Rackete in een videoboodschap die vlak voor haar arrestatie werd verzonden.

Eerder deze week was justitie in Italië al een onderzoek begonnen tegen de kapitein. Ze wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan mensensmokkel en het negeren van een bevel van de bemanning van een marinevaartuig, meldde het Openbaar Ministerie in Agrigento (Sicilië). Volgens het Italiaanse persbureau ANSA kan Rackete hiervoor drie tot tien jaar gevangenisstraf krijgen.

De opgepikte migranten zijn inmiddels van boord gehaald. Wat er met hen gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Vijf Europese landen hebben aangeboden om de migranten op te nemen. Het zou gaan om Duitsland, Portugal, Frankrijk, Luxemburg en Finland.

Begin januari mocht de Sea-Watch 3 in een Siciliaanse haven aanmeren nadat er een akkoord was met andere EU-landen over de opvang van een 50-tal vluchtelingen.