Kärcher vraagt Franse politici te zwijgen over Kärcher

Het was Nicolas Sarkozy die in 2005 in volle verkiezingscampagne voor het eerst het beeld van de 'Kärcher' gebruikte: hij zou met de hogedrukreiniger de Franse banlieus opkuisen. Naar dat krachtig beeld greep Valérie Pécresse, presidentskandidate van de Republikeinen, onlangs terug om electoraal te scoren.

Maar daar kan het bedrijf Kärcher niet mee lachen. In een communiqué hekelt het de 'misplaatste voorstellen' van Pécresse en vraagt de onderneming aan de politici haar merknaam uit de verkiezingscampagne te houden. Het doet het merk geen goed en is niet in overeenstemming met de waarden van het bedrijf, luidt het.

Het bedrijf vroeg in 2017 in een brief aan alle presidentskandidaten al het niet meer te hebben over 'Kärcher', wat nog eens herhaald werd in een communiqué in 2020. Blijkbaar heeft Valérie Pécresse die brief nooit gekregen.