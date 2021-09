Karel Pinxten verliest twee derde van zijn Europees pensioen

Het Europees Hof van Justitie besliste donderdag om voormalig politicus Karel Pinxten en lid van de Europese Rekenkamer twee derde van zijn pensioenrechten te ontnemen.

Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat voormalig Belgisch politicus Karel Pinxten in strijd heeft gehandeld met zijn verplichtingen als lid van de EU-Rekenkamer. Hij verliest twee derde van zijn pensioenrechten. De Europese rechters, die in voltallige zitting bijeen kwamen over deze zaak, noemen de onregelmatigheden van Pinxten tijdens zijn mandaat als Belgisch lid van de Rekenkamer bijzonder ernstig. Een tweede, statutaire sanctie over misbruik van fondsen van de Rekenkamer is nog hangende.

De nu 69-jarige Karel Pinxten maakte carrière bij CD&V, onder meer als minister van defensie en landbouw. In 2002 stapte hij over naar de liberale VLD. Van maart 2006 tot en met 30 april 2018 was hij het Belgische lid van de Europese Rekenkamer, het orgaan dat de uitgaven van de Europese Unie controleert.

In 2016 kwamen onregelmatigheden aan het licht over onrechtmatig gebruik van fondsen en de dienstwagen van Karel Pinxten. Er kwam een onderzoek van het Europees antifraudebureau OLAF en dat bevestigde dat Pinxten misbruik had gemaakt van de middelen van de Europese Rekenkamer. Olaf kwam uit op een kostenplaatje van 472.000 euro oneigenlijke kosten.

De Europese rekenkamer vroeg het Europees Hof van Justitie om Pinxten zijn pensioenrechten te ontnemen en te straffen voor het misbruik van het geld van de EU-instelling. Dergelijke procedure tegen een hooggeplaatst lid van een Europese instelling is hoogst ongewoon. De enige en meest spraakmakende zaak tot nu toe was die tegen de Franse ex-premier en ex-eurocommissaris Edith Cresson. Zij werd beschuldigd van favoritisme en vriendjespolitiek.

Valse verklaringen

De Europese Rekenkamer wrijft Pinxten misbruik aan van EU-fondsen voor privé-reizen en feestjes. Pinxten zou ook valse verklaringen hebben afgelegd aan de verzekeraar van zijn dienstwagen: die wagen was betrokken bij een ongeval , maar niet Karel Pinxten maar een familielid had aan het stuur gezeten. De Rekenkamer neemt ook aanstoot aan het feit dat Pinxten politiek actief bleef en optrad als beheerder van een handelsvennootschap, ook al was hem dat als auditeur verboden. Pinxten bood de toenmalige hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid ook een appartement te huur aan, wat neerkomt op een belangenconflict.

De Belgische politicus noemde alle aantijgingen ongegrond. De advocaat-generaal van het EU-Hof van Justitie, Gerard Hogan, adviseerde het Hof eind vorig jaar evenwel om Pinxten twee derde van zijn pensioenrechten te ontnemen. Het voltallige Europees Hof volgt het advies van de advocaat-generaal nu volledig.