Kazachstan manipuleert Raad van Europa vanuit Brussel

Nadat een rapport de machinaties van Azerbeidzjan in de Raad van Europa had blootgelegd, duiken ook sporen op naar bedenkelijke lobbymachines van andere landen, zoals die van Kazachstan. De Kazachse ambassade in Brussel blijkt daarbij een sleutelrol te spelen.

Drie voormalige toprechters uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden hebben een rapport opgesteld over de Azerbeidzjaanse lobbymachine in de Raad van Europa. Die verzamelt 47 Europese landen in Straatsburg. Parlementsleden van de Raad, ook twee Belgische, hebben volgens de rechters de gedragscode ervan geschonden. Enkelen onder hen worden in het rapport zelfs verdacht van corruptie voor het regime van Azerbeidzjan (Tijd van 24 april).

KORT Heeft alleen Azerbeidzjan zich bezondigd aan ‘kaviaardiplomatie’ in de Raad van Europa? De drie rechters die de Azerische lobbymachine in de Raad onderzochten, wijzen in hun rapport ook op verontrustende getuigenissen over andere landen, zoals Kazachstan. Het personeel van de Kazachse ambassade in ons land zou daarbij een grote rol spelen.

Maar het onderzoek zou wel eens de doos van Pandora kunnen openen. In het rapport staan ook getuigenissen over de bedenkelijke lobbyapparaten van andere landen. Die konden de rechters niet dieper uitspitten, onder meer wegens tijdsgebrek, maar ze hopen dat de assemblee van de Raad van Europa of nationale autoriteiten ze wel verder onderzoeken.

Zo leidt een spoor naar de ambassade van Kazachstan in Brussel. In ons land heeft de Kamer vorige maand nog de onderzoekscommissie Kazachgate afgerond. Die onderzocht ook al het gelobby van Kazachstan voor drie oligarchen, onder wie de miljardair Patokh Chodiev, die nauwe banden hebben met de president van Kazachstan, Nursultan Nazarbayev.

‘Verscheidene leden van het secretariaat van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa wijzen op verdachte praktijken van parlementsleden bij waarnemingsmissies bij verkiezingen in Kazachstan’, stellen de rechters. Waarnemers-parlementsleden die in 2012 naar de Kazachse hoofdstad Astana trokken, werden volgens het rapport vergezeld door drie leden van de ambassade van Kazachstan in Brussel. Het werkprogramma dat ze in Kazachstan volgden, zou niet het afgesproken programma zijn geweest, maar was opgesteld door het Kazachse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bovendien zou het Griekse parlementslid dat de delegatie leidde al een dag eerder zijn toegekomen om zakenvergaderingen met vertegenwoordigers van Astana te regelen voor een familielid. De Kazachse minister van Buitenlandse Zaken had daarvoor gezorgd. Datzelfde parlementslid heeft vervolgens de bewoordingen ‘verzacht’ in de teksten die de delegatie van waarnemers zou goedkeuren.

Op het einde van de missie, na de persconferentie met de conclusies van de verkiezingswaarnemingen, is hetzelfde parlementslid gespot in de lobby van een hotel, samen met de ambassadeur van Kazachstan in Brussel. De ambassadeur zou haar zijn telefoontoestel hebben doorgegeven, waarbij het parlementslid de persoon aan de andere kant van de lijn aansprak als ‘your excellency’. Ze vertelde dat ze ‘haar best had gedaan’ om de tekst over de verkiezingswaarneming te milderen. In het rapport wordt ervan uitgegaan dat ze de Kazachse minister van Buitenlandse Zaken aan de andere kant van de lijn had.

Het hoofd van de delegatie van de Raad van Europa die de verkiezingen in Kazachstan moest volgen zou met zakenopportuniteiten zijn gepaaid.

Zonder namen te noemen wordt in het rapport ook nog gesproken over twee andere parlementsleden van de Raad van Europa die een ‘special treatment’ genoten in Kazachstan. Ze zouden zelfs door regeringsvertegenwoordigers zijn meegenomen naar nachtclubs. Bovendien wilde een parlementslid de vertrouwelijke kladtekst over de verkiezingswaarneming doorspelen aan de Kazachse autoriteiten, maar het secretariaat van de Raad van Europa kon dat verhinderen.

Het rapport van de rechters somt (kort) nog enkele sporen op naar de lobbypraktijken van andere landen, zoals Armenië, Monaco, Montenegro, Turkije, Oekraïne, Macedonië en Rusland.