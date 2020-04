Keir Starmer nieuwe leider Labour

De centrumlinkse mensenrechtenadvocaat Starmer gold al lange tijd als favoriet voor de leidersfunctie. Hij wordt gezien als gematigder dan Corbyn. Hij is ook een verklaard tegenstander van de brexit, maar zal het daar naar verwachting niet meer over hebben. 'De strijd om blijven of uittreden is voorbij', zei hij tijdens een debat in februari.