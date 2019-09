Kiev wantrouwt Frans-Russische toenadering

De Oekraïense president Volodimir Zelensky waarschuwt voor een voorbarige opheffing van de handelssancties tegen Rusland. Hij reageert daarmee op de ontmoeting van maandag tussen Franse ministers en hun Russische ambtgenoten.

De 'constructieve' gesprekken tussen de Franse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Jean-Yves Le Drian en Florence Parly, en hun Russische evenknieën maandag in Moskou baart het Oekraïense staatshoofd zorgen. Vrijdag liet president Zelensky zich sceptisch uit over de ontmoeting, waarbij minister Le Drian concludeerde dat 'het moment is aangebroken om te werken aan een verminderd wantrouwen' tegenover Rusland.

'De handelssancties zijn een doeltreffend diplomatiek wapen. Ik blijf het herhalen aan onze Westerse partners die ons weliswaar helpen maar soms denken aan het opheffen van de sancties,'zei Zelensky. De economische maatregelen van het Westen tegen Rusland zijn een reactie op de Russische annexatie in 2014 van de Krim. De inlijving van het Oekraïense grondgebied escaleerde tot een oorlog tussen Oekraïne en pro-Russische separatisten. Al 13.000 mensen lieten daarbij het leven.

Jullie verliezen geld. Maar wij verliezen mensen. Volodimir Zelensky President van Oekraïne

De handelssancties van de Europese Unie viseren de petroleum-, banken- en defensiesector in Rusland. Moskou reageerde op zijn beurt met een embargo op verschillende voedingswaren. Een repercussie die vooral de Europese - en dus ook Franse - landbouwers treft. Toch weegt het economisch prijskaartje voor Zelensky niet op tegen de verloren mensenlevens. 'Jullie verliezen geld. Maar wij verliezen mensen', klinkt het. Volgens Kiev zijn de sancties slechts een noodzakelijke 'belasting om de vrede te handhaven'.

Gevangenruil

De woorden van Zelenksy staan in schril contrast met de situatie van vorige zaterdag. Oekraïne en Rusland wisselden toen nog 70 gevangenen, 35 aan beide zijden, met elkaar uit. Een diplomatiek gebaar dat verschillende staatsleiders toejuichten. Russisch president Vladimir Poetin sprak over een 'grote stap naar de normalisatie van de betrekkingen' tussen beide landen. Ook voor president Zelenksy was de wissel een succes. Met de gevangenenruil kon hij alvast één van zijn verkiezingsbeloftes inlossen.

Enkel de EU was misnoegd over het akkoord. Tussen de Russische gevangenen zat ook Vladimir Tsemach, een belangrijke verdachte van de aanslag op vlucht MH17. De vlucht van Malaysia Airlines tussen Amsterdam en Kuala Lumpur werd in maart 2014 boven Oekraïne neergehaald door een luchtdoelraket. Tsemach was ten tijde van de ramp hoofd van de luchtafweerbrigade in het pro-Russisch rebellengebied in Oost-Oekraïne. Hij zou het MH17-onderzoeksteam cruciale informatie kunnen verschaffen. 'Wij roepen Rusland op om volledig samen te werken met alle inspanningen om verantwoordelijkheid vast te stellen voor het tragische neerhalen van MH17', liet een EU-woordvoerder alvast weten aan het persagentschap ANP.