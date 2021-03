Kleine Europese landen vrezen ontsporing van vaccinstrijd

Europese leiders beraden zich donderdag over een veel strakkere exportcontrole van vaccins. Dat Europa meer tanden wil tonen, vinden alle lidstaten prima. Maar een klein beetje oorlog kan meer kwaad dan goed doen, vrezen de kleintjes.

De Europese top van donderdag en vrijdag stond maanden ingekleurd als een fysiek treffen tussen de Europese leiders. Een discussie over de steeds vijandigere relaties met Rusland en de tactische aanpak van de weerbarstige Turkse leider Recep Tayyip Erdogan is te delicaat voor een videogesprek. Het vergt een grondig debat met de 27 leiders, zo werkt die chemie nu eenmaal op het hoogste niveau.

Maar de derde golf van de coronacrisis maakt een fysiek treffen met 27 in Brussel onmogelijk. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, toverde een wit konijn uit zijn hoed: de Amerikaanse president Joe Biden zal donderdagavond inbellen voor een kennismaking met de 27. Dat is het voordeel van videoconferenties. Biden zal fungeren bliksemafleider voor de vele besognes van Europa.

Europa is het enige lid van de OESO dat vaccins uitvoert naar landen die zelf vaccins produceren. Valdis Dombrovskis Europees commissaris

Het belangrijkste gespreksthema van het video-overleg is - alweer - de strijd tegen de pandemie. De Europese leiders worden opgejaagd door hun bevolking door het stijgend aantal besmettingen en de trage vaccinatiecampagne. Die frustraties nemen ze mee naar het Europese niveau. Ze dreigen de sfeer te bederven.

De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz probeert zijn aangetaste populariteit in eigen land te corrigeren met een uithaal naar Europa. De Franse president Emmanuel Macron ziet de afstand in de peilingen op extreemrechts met de dag wegtikken. Zelfs de Duitse kanselier Angela Merkel is niet langer de rustige vastheid: zes maanden geleden was ze nog immens populair, nu moest ze haar paaslockdown na een dag van protest door de deelstaten afvoeren.

Geopolitiek wapen

Macron en Merkel duwen hun agenda Europees door: Europa rijdt sinds het begin van de crisis zonder schokdemper, erkent een EU-diplomaat. Europa is het naïeve continent dat vaccins blijft uitvoeren, terwijl Biden - en andere spelers - kiest voor America first. Het resultaat is dat de vaccinatie van de eigen bevolking in Europa achterop raakt en de besmettingen vrij spel krijgen.

Dat beeld ondergraaft de geloofwaardigheid van de nationale leiders, maar ook van Europa. Rusland en China maken van de vaccindiplomatie een geopolitiek wapen. Enkele duizenden vaccins aan Europese buurlanden in de Balkan betalen zichzelf dubbel terug in dankbaarheid voor de milde schenker en aversie tegenover Europa.

Collectief groeit het besef dat Europa meer de tanden moet tonen en niet over zich heen laten lopen. Vooral AstraZeneca is de gebeten hond: de productie loopt mank en de leveringen zijn een schijntje van wat werd afgesproken. 'Europa is het enige lid van de Oeso dat vaccins uitvoert naar landen die zelf vaccins produceren', zegt EU-commissaris Valdis Dombrovskis. Europa heeft sinds de installatie van een exportcontrolemechanisme zicht op de exportcijfers. 380 exportaanvragen voor samen 43 miljoen vaccins gingen onbelemmerd door. Van de 33 landen van bestemming is het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste afnemer met bijna 11 miljoen vaccins uit Europa.

Exportcontrole

Over een hardere aanpak van AstraZeneca zijn alle lidstaten het eens. De Europese Commissie zet de discussie op de Europese top helemaal op scherp: meer branie tonen en een autonomer Europa worden, betekent harder optreden tegen bedrijven die hun afspraken met Europa niet nakomen. Maar het betekent ook niet langer toelaten dat landen Europese vaccins inkopen zonder er zelf uit te voeren. Er zijn zelfs landen die Europese vaccins inkopen, terwijl ze verder gevorderd zijn in hun vaccinaties, en/of die de vaccins gebruiken om Europa in een kwaad daglicht te plaatsen. Israël bijvoorbeeld gaf Tsjechië 5.000 gratis dosissen van het Moderna-vaccin als wederdienst na de verhuizing van de Tsjechische ambassade naar Jeruzalem.

De Europese Commissie wil de eind januari ingevoerde regels voor exportcontrole aanscherpen en alle achterpoortjes sluiten.

De Europese Commissie wil de eind januari ingevoerde regels voor exportcontrole aanscherpen en alle achterpoortjes sluiten. Tegelijk wil ze bekijken of een exportaanvraag wel strookt met de epidemiologische situatie in een land en de graad van vaccinatie.

De grote EU-landen Duitsland, Frankrijk en Italië steunen die harde aanpak, net als België en Nederland, twee landen met een belangrijke farmaproductie. Maar ze willen niet dat die handelswijze ook wordt ingezet tegen farmabedrijven die hun Europese engagementen nakomen, zoals Pfizer-BioNTech, Moderna en Johnson & Johnson.