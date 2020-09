'Kleine kroegen houden het voor bekeken'

De cafés om 22 uur dicht, mondmaskers niet langer taboe. Het horecarijke hart van Amsterdam ziet met lede ogen aan hoe Nederland de coronateugels aantrekt, als laatste stationnetje voor de lockdown. ‘We zijn kansloos.’

Het is nog geen 9 uur ‘s avonds en in Pianobar Maxim, nabij het Amsterdamse Leidseplein, zit het er al op voor de avond. Een berg ijsblokjes ligt uitgekieperd over het trottoir, de lichten binnen zijn gedempt. Als we de zaak binnenlopen, klinkt het: ‘We zijn gesloten!’ Medewerkers zijn in de weer met de laatste flessen, uitbater Hans - op vijf jaar van zijn pensioen - zit ontredderd op een barkruk. Meteen is duidelijk: de zaak sluit voor drie weken. De woorden van premier Mark Rutte dat cafés de komende drie weken om 22 uur dicht moeten, zijn nog maar een uurtje oud. In Amsterdam is het mistig en miezert het.

Het aantal coronabesmettingen loopt in Nederland snel op, vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maandag waren het er 2.914, waarvan 241 in Amsterdam. De boodschap van Rutte is duidelijk: ‘Late, en alcoholische contactmomenten’ kunnen even niet meer. Lees: er moet minder worden ‘geborreld’, en zeker niet laat op de avond.

Dat is een streep door de rekening van Pianobar Maxim, die in ‘normale tijden’ de deuren pas opent om 21 uur. ‘Nederlandse week! Met vanavond Stijn Van den Berg, onvervalst Amsterdams talent! Drankje erbij, klaar!’ lezen we op de Facebook-pagina van Maxim voor 26 augustus. Ene Barbara nodigt ene Henk uit er nog eens heen te gaan. ‘Zou verschrikkelijk zijn als hij moet sluiten!’

Huur is de grote nekkenbreker. Er is nauwelijks bereidheid die kwijt te schelden. Hans Uitbater Pianobar Maxim

Een maand later is dat scenario een stap dichterbij. Amsterdamse kroegen werden midden september al de duimschroeven aangedraaid. Om middernacht de muziek uit, om 1 uur de deuren dicht. Dat vergde al creativiteit van Pianobar Maxim. De openingsuren van de ‘nachtzaak’ vervroegden, van 19 uur tot één uur ‘s nachts. Maar tijd om aan te kijken hoe klanten zouden reageren op de nieuwe uren kreeg Hans niet. Nu moet de deur dicht om tien.

Nog vroeger openen of zich heroriënteren naar eten overdag ziet het personeel niet zitten. ‘We hebben geen keuken, dus we kunnen overdag geen lunch of broodjes aanbieden. We hebben net beslist dat we drie weken sluiten. Iedereen neemt tijdelijk ontslag. Ook ik.’

Mondkapjes

Het hoeft weinig uitleg waarom het roer van de pianobar omgooien weinig zin heeft. We staan in de Korte Leidsedwarsstraat, een zijstraat van het Leidseplein die een hele rij restaurants herbergt. Burgers, Italiaans, Argentijns, … je vindt hier de wereld op je bord. Alleen vind je niet langer de wereld in deze straat. Op maandagavond is het er vreemd leeg, een uitbundig groepje in het sportcafé Satellite is de uitzondering. ‘They’re gonna close everything tomorrow!’

Het is al maanden zo, erkent een uitbater van het Argentijnse steakhouse. Het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen maakte maandag de prognose: dit jaar zullen er naar verwachting maar 7 in plaats van 22 miljoen buitenlandse toeristen zijn.

Voor de buurt rond het Leidseplein volgt slag na slag. Eerst was er in maart en april de ‘intelligente’ lockdown, waarbij de horeca dicht moest. De wijk is een belangrijke uitgaansbuurt voor toeristen, maar zag die na de lockdown niet meer terug. ‘Bij ons zorgen de toeristen voor de extraatjes. Maar die zijn er al lang niet meer’, zegt Hans.

Sinds juni draaide de zaak daardoor nauwelijks winst, de kosten konden wel worden gedekt. En nu dus dit. De vennootschap achter de zaak - Hans is niet de eigenaar - heeft wat reserves, maar niet veel. Hij vreest vooral de huur van het pand. ‘Huur is de grote nekkenbreker. Er is nauwelijks bereidheid die kwijt te schelden.’