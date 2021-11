Klimaatdeal tussen China en VS brengt hoop in Glasgow

De Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua (rechts) rookt in Glasgow de vredespijp met de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry. Deze foto dateert van net voor het akkoord op de klimaatconferentie in Parijs in 2015. Kerry was toen Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken.

Een akkoord tussen de aartsrivalen én grootste uitstoters, China en de VS, creëert een broodnodige 'moodswing' op de klimaatconferentie van Glasgow. Maar een doorbraak inzake de belangrijkste knelpunten is er nog niet. China blijft met een gespleten tong spreken.

De Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua en zijn Amerikaanse collega John Kerry kondigden woensdagavond een gezamenlijke belofte aan om het akkoord van Parijs uit te voeren. Erg concreet is het engagement niet, maar de deal heeft een hoge symboolwaarde. Beide grootmachten willen in het klimaatdossier het gewoel en de onderlinge rivaliteit overstijgen.

De essentie Een vaag maar symbolisch akkoord tussen de VS en China woensdag gaf de onderhandelingen in Glasgow over de strijd tegen klimaatverandering nieuwe zuurstof. Maar er blijven grote meningsverschillen bestaan over de moeilijkste punten: de concrete ambities en de centen.

China spreekt op de klimaattop wel vaker met een gespleten tong. In overlegfora met ontwikkelingslanden vraagt het de ambities te milderen en meer geld om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

De top eindigt in principe vrijdagavond, maar meestal wordt het nacht- of weekendwerk voor een akkoord over de slotverklaring. Alle 200 landen moeten hun fiat geven.

China en de Verenigde Staten, de twee grootste vervuilers ter wereld, hebben een historische verantwoordelijkheid inzake de opwarming van de aarde. De gezamenlijke belofte van woensdag blinkt echter uit in vaagheid. Voor de twee landen zijn de volgende tien jaar 'kritiek'. Even hol klinkt de belofte om hun klimaatplannen aan de doelstellingen van Parijs aan te passen. Tegen uiterlijk 2025 willen China en de VS de belofte van de rijke landen nakomen om jaarlijks 100 miljard dollar aan de armere landen te geven om hen bij te staan bij hun aanpassing aan de klimaatverandering.

De realiteit is dat beide grootmachten niet klaar zijn om de ambities gevoelig op te drijven.

Het akkoord van Parijs bepaalt dat de temperatuurstijging moet worden beperkt tot maximaal 2 graden Celsius en bij voorkeur tot 1,5 graden. De realiteit is dat beide grootmachten niet klaar zijn om de ambities gevoelig op te drijven. China verwacht slechts in 2030 de piek te bereiken van het fossiele energieverbruik en kan ten vroegste in 2060 klimaatneutraal worden. De Verenigde Staten beseffen dat ze nog veel achterstand in te halen hebben na het vertrek van ex-president Donald Trump uit het akkoord van Parijs. De VS blijven ver achter op Europa inzake de klimaatsteun voor de armere landen. Europa levert een kwart van de beloofde 100 miljard dollar, de VS hooguit 11,5 miljard. Dat cijfer fors opdrijven is politiek geen sinecure.

Positieve dynamiek

De Brit Alok Sharma, die de klimaatonderhandelingen leidt, erkent dat de deal van VS en China een 'momentum' creëert. Bovendien blijft met die belofte een beperking van de opwarming met 1,5 graden in zicht. In de ontwerpverklaring waarover nog wordt onderhandeld, worden de landen die onvoldoende inspanningen leverden aangemaand om volgend jaar al hun plannen bij te vijzelen.

Ook de Europese klimaatchef Frans Timmermans ziet dat het akkoord tussen China en de VS een positieve dynamiek creëert. 'Maar we zullen zien of China een positieve rol gaat spelen', voegde hij er in een gesprek met enkele journalisten aan toe. Een akkoord over een hele resem andere afspraken ontbreekt nog.

Bovendien spreekt China wel meer met een gespleten tong. Het land maakt deel uit van verschillende groepen landen, zoals de groep van 77 (ontwikkelingslanden), maar ook de 'likeminded development countries', een groep van 22 ontwikkelingslanden met China en India. In die cenakels duwt China de kar de andere richting uit: minder ambitie en meer (westers) geld voor de aanpassing aan de klimaatverandering.

Minder dan 24 uur na het akkoord tussen China en de VS eiste de Boliviaanse hoofdonderhandelaar, die lid is van de 'likeminded development countries', de schrapping van de passage over het aanpassen van de ambitie binnen het jaar. Ook de centenkwestie speelt op. De rijke landen hielden hun belofte van jaarlijks 100 miljard dollar tegen 2020 niet.