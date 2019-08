Klimaatverandering maakte hittegolf nog extremer

Zonder uitstoot zou de hittegolf in Frankrijk waarschijnlijk zijn uitgebleven. In een pre-industrieel klimaat zouden de temperaturen van boven de 40 graden die in de buurt van Parijs werden gemeten maar om de duizend jaar voorkomen.

Wetenschappers zijn steeds beter in staat om in te schatten in welke mate de klimaatverandering bijdraagt tot extreme weerevenementen, al blijft het een jong onderzoeksgebied. De doorbraak kwam er in 2004, toen onderzoekers vaststelden dat de hittegolf van het jaar voordien door de klimaatverandering twee keer zo waarschijnlijk was geworden als in een wereld zonder gassen met een broeikaseffect. De hittegolf van 2003 doodde zo'n 70.000 mensen. Dit jaar bleken de autoriteiten beter voorbereid waardoor het aantal slachtoffers beperkter zal zijn.