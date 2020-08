Knipperlichten op oranje of rood voor leeuwendeel Spaanse costa's

De Belgische overheid heeft de knipperlichten voor reizen naar heel wat Spaanse costa’s op oranje of rood gezet. Een citytrip naar Barcelona is verboden, aan een uitstap naar Madrid zijn voorwaarden verbonden.

Zodra de zomer aanbreekt, is voor heel wat Belgen de lokroep van Spanje traditioneel heel sterk. De voorbije jaren gingen tussen begin juni en eind september telkens meer dan een miljoen landgenoten er de batterijen opladen. De ene tijdens een strandvakantie aan een van de bekende costa’s, de andere op citytrip.

De kans dat Spanje deze zomer weer meer dan een miljoen Belgische toeristen lokt, is onbestaande. Door de coronapandemie was het Zuid-Europese land voor Europese toeristen tot begin juli verboden terrein. Door een opflakkering van het longvirus in verschillende Spaanse streken springen de knipperlichten voor reizen naar het koninkrijk weer op oranje of rood.

Barcelona verboden

Buitenlandse Zaken heeft de noordelijke regio’s Aragón en Navarra rood ingekleurd. Ook de provincies Barcelona en Lleida, in Catalonië, zijn verboden terrein. Een citytrip naar Barcelona zit er voorlopig niet in. Een uitstap naar Madrid, Baskenland en de wijnregio La Rioja kan 'onder voorwaarden'.

Wie gaat zonnebaden in Lloret de Mar, Salou, in de buurt van Valencia of Murcia, krijgt het advies bij terugkeer in quarantaine te gaan en een coronatest te ondergaan.

Hetzelfde advies geldt voor reizen naar de Balearen of een van de costa’s aan de Spaanse oostkust. Wie gaat zonnebaden in Lloret de Mar, Salou, in de buurt van Valencia of Murcia, krijgt de raad 'waakzaam' te zijn en bij terugkeer in quarantaine te gaan en een coronatest te ondergaan. Enkel de Costa Brava, met badplaatsen als Benidorm en Calpe, kleurt voorlopig nog groen.