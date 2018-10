Koen Lenaerts opnieuw verkozen als voorzitter Europees Hof van Justitie

De belangrijkste Belg in de Europese Unie verlengt zijn mandaat met drie jaar.

De Belg Koen Lenaerts (63) is opnieuw verkozen tot voorzitter van het Europees Hof van Justitie. Dat heeft het Hof dinsdag bekendgemaakt. Lenaerts is misschien niet zo bekend bij het grote publiek, maar in de Europese hiërarchie hij is even belangrijk als Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Raadsvoorzitter Donald Tusk. Hij begint aan een tweede mandaat van drie jaar, dat afloopt in 2021.

‘Je kan mijn job vergelijken met die van een CEO van een Europees bedrijf. Alleen maken wij geen winst. Onze corebusiness is de rechtspraak’, zei hij in augustus in een interview met De Tijd. Als voorzitter van het Europees Hof behandelt hij de belangrijkste zaken, zo'n 80 per jaar, en verzorgt hij de contacten met de nationale rechters en de staatshoofden en regeringsleiders. Hij heeft zo'n 2.300 werknemers en 700 onderaannemers in dienst, leidt 90 magistraten en beheert een jaarlijkse begroting van 430 miljoen euro.

Wandelende encyclopedie

Lenaerts studeerde in Namen, Leuven en Harvard en is een wandelende encyclopedie van de Europese rechtsregels. Hij adviseerde meerdere Belgische regeringsleiders en is hoogleraar aan de KU Leuven. In 2003 begon hij voor het Europees Hof van Justitie te werken, eerst als rechter en vicevoorzitter, sinds 2015 als voorzitter. Behalve Nederlands, Frans, Engels en Duits spreekt hij ook Spaans. Hij verstaat Italiaans en Portugees.

Dat hij zijn mandaat zou vernieuwen, was te verwachten. 'Collega’s hebben me gevraagd of ik me weer kandidaat wil stellen. Daar ben ik blij mee. Er lijkt zich opnieuw een consensus rond mijn persoon af te tekenen, al wil ik bescheiden zijn en niet op de zaken vooruitlopen', zei hij in augustus.