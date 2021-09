Kremlin dwingt Apple en Google oppositieapp te schrappen

Uitgerekend bij de start van de parlementsverkiezingen verwijderen de twee techreuzen een oppositieapp uit hun aanbod. Ze zwichten daarmee voor de druk van het regime in Moskou.

'Apple en Google zijn gezwicht voor de chantage door het Kremlin', oordeelde Leonid Volkov vrijdag. De luitenant van oppositieleider Aleksej Navalny was woest omdat de twee Amerikaanse techreuzen 's ochtends een verkiezingsapp hadden verwijderd uit hun aanbod. Dat gebeurde uitgerekend op de eerste dag van de Russische parlementsverkiezingen, die tot zondag plaatsvinden.

Onder leiding van het team van Navalny had de oppositie de app gecreëerd om de machtspartij Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin de pas af te snijden. Voor elk van 225 kiesdistricten wees de app de kandidaat aan die de meeste kans had om de lokale favoriet van Poetin te verslaan. Door zich in elk district achter één kandidaat te scharen kon de oppositie het het Kremlin moeilijk maken.

Communisten

Dat systeem van slim stemmen, zoals Navalny het omschreef, maakte het regime duidelijk zenuwachtig. Bij lokale verkiezingen bewees het de afgelopen jaren al zijn effectiviteit, onder andere in Moskou en Sint-Petersburg. In de hoofdstad verloor Verenigd Rusland in 2019 een derde van de stemmen en werd de partij zelfs ingehaald door de communisten. Alleen door fraude wist ze de schade te beperken.

De app is illegaal in Rusland. Dmitri Peskov Woordvoerder van president Poetin

Het Kremlin reageerde opgetogen op de beslissing van Apple en Google. 'De app is illegaal in Rusland', zei Dmitri Peskov, de spreekbuis van Poetin. 'De twee platformen waren daarvan op de hoogte gebracht en hebben blijkbaar de knoop doorgehakt in lijn met de wet.' Poetin wrijft zich in de handen dat een belangrijk sluippad voor zijn tegenstanders tijdig is afgesloten.

De Russische internetregulator blokkeerde onlangs de website die aanhangers van de oppositie naar de beste kandidaat leidde. En Apple en Google kregen de opdracht de app te schrappen. Toen beide bedrijven dat weigerden, beschuldigde de regering de Verenigde Staten van politieke beïnvloeding van de parlementsverkiezingen. De Amerikaanse ambassadeur in Moskou werd prompt op het matje geroepen.

Toen dat niets uithaalde, schroefde het Kremlin in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen de druk op. Er was een inval in het kantoor van Google in Moskou. En donderdag waarschuwde een vertrouweling van Poetin dat werknemers van Apple en Google in de gevangenis zouden belanden als de app niet werd verwijderd. Dat zou de doorslag hebben gegeven.

Illegale inhoud

Een officiële reden voor het schrappen van de app gaven Google en Apple niet. Maar een medewerker van Navalny maakte een bericht van Apple openbaar waarin het bedrijf beweert dat de app 'illegale inhoud' zou omvatten en 'inmenging in de verkiezingen mogelijk maakt'. Volgens de oppositie is het duidelijk dat beide techreuzen de argumenten van het Kremlin na-apen.

Mogelijk speelde ook mee dat de organisatie van Navalny verboden werd omdat die extremistisch zou zijn. Na een politiek proces zit Navalny sinds maart een jarenlange celstraf uit in het beruchte strafkamp IK-2. Vorige zomer overleefde hij ternauwernood een vergiftiging met het zenuwgif novitsjok.