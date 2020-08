'Kremlin houdt Russische oppositieleider vast in ziekenhuis'

Alexei Navalny mag van artsen niet overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis, hoewel een Duits team per vliegtuig onderweg is. De oppositie vermoedt dat dat een streek van het Kremlin is.

De dissidente Russische politicus Alexei Navalny is donderdag opgenomen op de intensive care van een ziekenhuis in Omsk nadat hij vermoedelijk vergiftigd werd. Hij ligt in coma.

'De hoofdarts heeft gezegd dat Navalny niet vervoerd kan worden. Zijn toestand is onstabiel', zegt Kira Jarmisj, de woordvoerster van de opossitieleider op Twitter.

'Dat is natuurlijk geen beslissing van de artsen, maar van het Kremlin', voegde ze er aan toe. 'Elk uur dat we verliezen, brengt zijn leven meer in gevaar.'

We kunnen dit ziekenhuis niet vertrouwen. We willen hem laten behandelen in een ander ziekenhuis waar we wel vertrouwen in hebben. Yulia Navalnaya vrouw van Alexei Navalny

Ook de vrouw van Navalny, Yulia Navalnaya, liet van zich horen. 'We kunnen dit ziekenhuis niet vertrouwen. We willen hem laten behandelen in een ander ziekenhuis waar we wel vertrouwen in hebben.'

Vanuit Duitsland is vrijdagochtend een vliegtuig vertrokken naar Rusland om Navalny op te halen. Aan boord van het vliegtuig bevindt zich een team van artsen.

Navalny werd donderdagochtend ziek op een vlucht van Siberië naar Moskou . 'We denken dat Alexei vergiftigd is met iets dat gemengd werd in zijn thee', zei de woordvoerster toen.

Geen gif, of toch wel

Vrijdag hebben zijn behandelende artsen gemeld dat ze geen tekenen van vergiftiging hebben aangetroffen.

Ivan Zhdanov, een medestander van Navalny, zegt het tegenovergestelde. hij zou van politiebronnen gehoord hebben dat er 'een dodelijke stof' is gevonden. Het is onduidelijk over welke stof het gaat.