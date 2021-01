Kremlin probeert oppositie Navalny in de kiem te smoren

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny afgelopen zondag bij zijn terugkeer uit Duitsland. Hij werd even later opgepakt door de politie.

Rusland zet zich schrap voor straatprotesten door aanhangers van oppositieleider Aleksej Navalny. Die legt president Vladimir Poetin het vuur aan de schenen met zijn terugkeer naar Moskou.

De Russische autoriteiten pakten vrijdag vijf medewerkers van Navalny op. Volgens het persagentschap Tass werden ze aangehouden wegens het 'oproepen tot ongeautoriseerde protesten'. Navalny had zijn aanhangers eerder deze week aangemaand zaterdag de straat op te trekken om hun ongenoegen te uiten over de regering van president Poetin.

Navalny zal zelf niet van de partij zijn, want hij zit zeker nog tot half februari in de gevangenis. Hij werd vorig weekend opgepakt toen hij terugkeerde naar Rusland. De Kremlincriticus had de afgelopen vijf maanden doorgebracht in Duitsland waar hij herstelde van een vergiftiging met het zenuwgif novitsjok, die volgens hem het werk was van het Russische regime.

De Russische autoriteiten dwongen socialemediabedrijven alle oproepen tot betogingen te verwijderen.

Volgens de oppositie wordt zaterdag in zeker 65 steden geprotesteerd. De regering deed er de voorbije dagen alles aan om een massale opkomst te vermijden. Socialemediabedrijven kregen de boodschap dat ze alle oproepen tot betogen moeten verwijderen van hun kanalen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete van 4 miljoen roebel (bijna 44.000 euro).

Luis in de pels

De acties van de autoriteiten verraden een zekere zenuwachtigheid over de groeiende aantrekkingskracht van Navalny. Die is al langer een luis in de pels van het Kremlin, maar hij slaagde er recent in zijn strijd tegen Poetin aan te scherpen. Dat gebeurt vooral via sociale media, waar Navalny miljoenen volgers heeft op Twitter, Instagram en YouTube.

Afgelopen week, twee dagen na zijn arrestatie, verspreidde Navalny via YouTube een reportage van bijna twee uur waarin hij onthulde dat Poetin een enorm paleiscomplex bezit aan de Zwarte Zee. Het protserige gebouw, met een waarde van een slordige 100 miljard roebel (ruim 1 miljard euro), ligt in een domein van 68 hectare en beschikt onder andere over een casino, een theater en een ijspiste.

1 miljard waarde Poetins paleis Navalny onthulde deze week het bestaan van een paleizencomplex van Poetin, dat een slordige 100 miljard roebel, omgerekend ruim 1 miljard euro, heeft gekost.

De documentaire werd in enkele dagen bijna 60 miljoen keer bekeken. Opvallend was dat het de eerste keer was dat Navalny rechtstreeks zijn pijlen richtte op Poetin. Tot dusver had hij alleen maar de corruptie in de entourage van de president aangeklaagd. Vier jaar geleden maakte Navalny bijvoorbeeld een film over de bezittingen - waaronder villa's, wijngaarden en een jacht - van de toenmalige premier Dmitri Medvedev.

Economische malaise

Met zijn onthullingen speelt Navalny in op het ongenoegen bij een groot deel van de bevolking over de aanslepende economische malaise, die het gevolg is van wanbeleid en internationale sancties. De koopkracht gaat al jaren in dalende lijn, terwijl de inflatie de hoogte inschiet. Om de onvrede af te vlakken begrensde het Kremlin onlangs de prijzen van basisproducten zoals suiker, bloem en olie.

De demarche had alles te maken met de parlementsverkiezingen die gepland zijn voor september. Het verklaart ook waarom Navalny nog geen half jaar na zijn vergiftiging terugkeerde naar Moskou, ook al leverde hij het bewijs dat de inlichtingendienst FSB verantwoordelijk was voor de moordpoging.