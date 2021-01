Kremlin reageert verbeten op terugkeer oppositieleider Navalny

De Russische oppositieleider Navalny werd maandag overgebracht naar een politiecel, waar hij in voorlopige hechtenis zit.

De terugkeer van oppositieleider Aleksej Navalny leidt tot onrust bij het Russische regime. Dat doet er alles aan om hem monddood te maken in de aanloop naar de verkiezingen in september.

Een Russische rechtbank besliste maandag dat Navalny tot 15 februari in de cel moet blijven. De rechter oordeelde dat de Kremlincriticus zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden voor vrijlating na een eerdere veroordeling. Navalny hangt daarom 3,5 jaar gevangenis boven het hoofd. Eind januari volgt een nieuwe zitting waarop wordt beslist of hij voor lange tijd achter de tralies vliegt.

Navalny werd zondag opgepakt bij zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij vijf maanden herstelde van een vergiftiging met het zenuwgif novitsjok. Tijdens zijn verblijf in Berlijn vond hij, samen met het onderzoekscollectief Bellingcat, bewijzen dat het om een moordpoging ging door de Russische inlichtingendienst FSB. Navalny wist zelfs de details van de operatie - het gif zat bijvoorbeeld in zijn onderbroek - te achterhalen in een gesprek met een FSB-agent.

Oude aanklachten

De Russische autoriteiten hadden heimelijk gehoopt dat Navalny in het buitenland zou blijven. De voorbije weken namen ze maatregelen om een terugkeer te ontraden, bijvoorbeeld door het stof af te blazen van enkele oude aanklachten en hem op de lijst van gezochte personen te zetten. De gevangenisautoriteiten lieten ook weten dat Navalny de gevangenis in moest omdat hij zich niet tijdig had gemeld na een voorwaardelijke straf in een corruptieproces.

Volgens Navalny is hij het slachtoffer van een 'politiek vervolging' om hem de mond te snoeren. Hij werd zondag overgebracht naar een cel in een politiekantoor en verscheen daar maandag voor de rechter. Volgens zijn advocaat, die geen toegang kreeg tot zijn cliënt, ging het duidelijk om een procedure die indruist tegen de grondwet. Die verbiedt de oprichting van speciale tribunalen, buiten de gewone rechtbanken om.

In snelheid gepakt

Rusland is mijn land, Moskou is mijn stad en ik heb heimwee. Aleksej Navalny Russisch oppositieleider

De harde aanpak van Navalny wijst op zenuwachtigheid bij het Russische regime. De oppositieleider pakte het Kremlin vorige week in snelheid, toen hij zijn terugkeer aankondigde. 'Rusland is mijn land, Moskou is mijn stad en ik heb heimwee', postte hij op Instagram. 'Zondag kom ik weer naar huis. Kom mij dan welkom heten.' Na de verlenging van zijn voorlopige hechtenis riep hij op tot straatprotesten.

Met zijn terugkeer hoopt hij de oppositie aan te sterken in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in september. Navalny bewees twee jaar geleden al dat de machtspartij Verenigd Rusland niet onaantastbaar is. Bij lokale verkiezingen scoorde de oppositie toen sterk nadat kiezers massaal gekozen hadden voor de kansrijkste uitdager van de kandidaat van het Kremlin. Navalny hoopt dat systeem van strategisch stemmen nog verder uit te werken.

Populariteit Poetin

65% Populariteit De populariteit van president Vladimir Poetin is gezakt tot 65 procent, wat verontrustend laag is voor de sterke man in het Kremlin.

De Russische president Vladimir Poetin zag zijn populariteit zakken tot het laagste niveau sinds hij ruim 20 jaar geleden aan de macht kwam. In november zei 65 procent van de Russen zijn beleid goed te keuren. Voor Poetin is dat een verontrustend lage score. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 2011-2012, toen massaal protest losbrak na gesjoemel bij verkiezingen.

Het Kremlin kreeg de situatie onder controle door hardhandige repressie. De vrees is dat de verkiezingen in september tot een soortgelijke harde confrontatie leiden, zoals afgelopen zomer ook gebeurde in het naburige Wit-Rusland, waar de bevolking op straat kwam na de verdachte verkiezingszege van president Aleksandr Loekasjenko.