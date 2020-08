Kremlincriticus Navalny in kritieke toestand na mogelijke vergiftiging

De Russische Kremlincriticus en corruptiebestrijder Aleksej Navalny is in kritieke toestand in een ziekenhuis opgenomen. Hij is volgens zijn woordvoerster 'zeer waarschijnlijk vergiftigd'.

Via sociale media zijn beelden verspreid waarop Navalny kermt van de pijn in een vliegtuig. Het toestel, dat onderweg was van Siberiƫ naar Moskou, maakte daarom een noodlanding in Omsk.

'Aleksej heeft het bewustzijn in het vliegtuig verloren en ligt nu op de intensive care', klonk het donderdagmorgen. Navalny's woordvoerster Kira Jarmisj is ervan overtuigd dat de Kremlincriticus is vergiftigd. Het gif zou in een kop thee gezeten hebben. Een dokter van het ziekenhuis waar Navalny is opgenomen, stelde dat een vergiftiging nog niet honderd procent vast staat. 'We voeren nu tests uit', luidde het.

Vorig jaar belandde de Russische opposant ook al eens in het ziekenhuis met verschijnselen van een vergiftiging. Die liep hij op toen hij in de gevangenis zat na een administratieve aanhouding.

Liberale oppositie

De 44-jarige Navalny is de voorman van de liberale oppositie tegen de regering van president Vladimir Poetin. Hij heeft op het internet een miljoenenaanhang en heeft vaak tienduizenden mensen op de been gebracht om tegen regeringsbeleid te demonstreren. Navalny heeft ook veel vijanden in de kringen van machtige oligarchen door zijn publicaties op het internet van zijn onderzoeken naar corruptie en machtsmisbruik.

In 2013 werd hij bij verkiezingen voor het burgemeesterschap in Moskou tweede met 27 procent van de stemmen. Hij is vooral onder jonge Russen populair.

De autoriteiten voeren geregeld huiszoekingen uit bij Navalny. Tegen hem zijn de voorbije jaren ook al verschillende beschuldigingen geformuleerd. Hij is onder meer veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens fraude. Navalny is pas nog aangeklaagd omdat hij op het internet een 93-jarige oorlogsveteraan zou hebben beledigd.