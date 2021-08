Krijgt Zweden voor het eerst een vrouw als premier?

Magdalena Andersson geldt als de gedoodverfde nieuwe Zweedse premier, nadat haar sociaaldemocratische partijgenoot Stefan Löfven zondag aangekondigd heeft na zeven tumultueuze jaren aan de macht in november op te stappen. De 54-jarige econome, opgeleid aan de Amerikaanse topuniversiteit van Harvard, zou pas de eerste vrouwelijke Statsminister zijn. En kan zo het vrouwelijk viertal Erna Solberg, Mette Frederiksen, Sanna Marin en Katrín Jakobsdóttir vergezellen, die nu al de plak zwaaien in de Scandinavische buurlanden Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland.

Budgettaire discipline

Toen de coronacrisis losbarstte, bleek Zweden echter meer dan gewapend om de economische ravage te counteren. Een niet onbelangrijke kanttekening is dat Zweden koos voor een uiterst soepele lockdown , waardoor horeca, winkels en scholen grotendeels openbleven. Niettemin kromp het bbp vorig jaar met slechts 2,8 procent. Ter vergelijking: het EU-gemiddelde dook 6,1 procent in het rood, de Belgische economie zelfs 6,4 procent.

Politieke crisis

Zo robuust de Zweedse economie blijkt, des te meer holt het land van de ene politieke crisis naar de andere. De sociaaldemocraten zijn lang niet meer de electorale pletwals van weleer. Bij de recentste verkiezingen in 2018 haalden ze 28 procent van de stemmen. Best veel als je dat vergelijkt met de deconfiture van veel andere Europese socialisten. Maar wel hun slechtste resultaat sinds 1908.

Anderzijds leidt 's lands jarenlange ruimhartige asielbeleid, zeker na de migratiecrisis van 2015, ook in Zweden tot een opmars van extreemrechts. De Zweden Democraten, die in hun begindagen flirtten met het neonazisme, bezetten bijna een vijfde van de zitjes in de Riksdag. Alle andere partijen hanteren een cordon sanitaire, maar het gevolg is wel dat links noch rechts nog aan een meerderheid raakt. Met alle instabiliteit van dien.