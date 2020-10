Kris Peeters op weg naar Europese Investeringsbank

CD&V-boegbeeld Kris Peeters, die intussen actief is in het Europees Parlement, wordt genoemd als nieuwe vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank.

Toenmalig premier Charles Michel (MR) claimde eind 2017 de prestigieuze post van vicevoorzitter bij de Europese Investeringsbank, maar bijna drie jaar later is nog altijd niemand benoemd.

In de grote politieke benoemingsronde die op de tekentafel lag van de regering-Michel was de Europese topjob, met de lucratieve wedde van een Europees commissaris, voor de N-VA. N-VA-Voorzitter Bart De Wever wilde Philippe Muyters naar Luxemburg sturen. Maar na het vertrek van de N-VA uit de regering-Michel ging die in lopende zaken, waardoor niets meer in huis is gekomen van de grote politieke benoemingsronde.

In de regeringsonderhandelingen over Vivaldi is de Europese topjob opnieuw op tafel gekomen, naast de verdeling van de ministerposten. Er was geen tijd meer te verliezen, want heel wat mandaten bij de EIB moeten binnenkort worden vernieuwd.

Den Haag is al langer lastig omdat België de stoel openlaat, want daardoor worden de belangen van Nederland niet meer behartigd bij de EIB, die een belangrijke rol moet spelen bij de financiering van de Europese Green Deal.

De jobs zou dus gaan naar Kris Peeters, gewezen minister-president van Vlaanderen en ex-vicepremier in de regering-Michel. Ook Koen Geens (CD&V) heeft als gewezen minister van Financiën het profiel voor de functie bij de Europese Investeringsbank, maar zijn woordvoerster liet woensdag aan De Tijd weten dat hij voor een verblijf in de Kamer kiest.

Het is juist dat tijdens de regeringsonderhandelingen dat mandaat aan CD&V is toebedeeld. Ik ben vereerd dat mijn naam valt, maar er is bij mijn weten nog geen beslissing gevallen. Kris Peeters Europees Parlementslid

Peeters laat in een reactie weten dat volgens hem nog geen beslissing is gevallen, ook al zeggen hoge bronnen in CD&V dat de Europese topjob voor hem is. 'Het is juist dat tijdens de regeringsonderhandelingen dat mandaat aan CD&V is toebedeeld. Ik ben vereerd dat mijn naam valt, maar er is bij mijn weten nog geen beslissing gevallen', aldus Peeters.