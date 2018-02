Kritiek op promotie kabinetschef Juncker

De manier waarop Martin Selmayr, de kabinetschef van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, vorige week tot de nieuwe secretaris-generaal van de Commissie is benoemd, roept vragen op. De groene fractie in het Europees Parlement wil een onderzoek.

De verrassing was groot toen Juncker vorige woensdag zelf de promotie van zijn kabinetschef kwam bekendmaken in de perszaal van de Commissie. De 47-jarige Duitser neemt vanaf 1 maart de belangrijkste ambtelijke functie in het dagelijks bestuur van de Europese Unie over van de Nederlander Alexander Italianer, die even onverwacht zijn pensioen aankondigde.

Uit een bericht in de Franse krant Libération moet maandag blijken dat Selmayr tot vorige week niet over de vereiste graad beschikte om het tot secretaris-generaal te schoppen. Volgens de krant kandideerde hij voor de functie van adjunct-secretaris-generaal. Toen hij die functie woensdag in de wacht sleepte, maakte Italianer zijn ontslag bekend en schoof Selmayr in één beweging door naar de hoogste functie. Verschillende commissarissen bleken vooraf niet op de hoogte te zijn van de personeelswissel en werden volgens critici 'in snelheid gepakt'.

Onderzoek

Een woordvoerder van de Commissie werd maandagmiddag met een spervuur aan vragen over de zaak geconfronteerd. Hij betoogde dat alle regels gevolgd werden, maar kon de journalisten in de perszaal niet overtuigen. Ook de groene fractie in het Europees Parlement blijft met vragen zitten en vraagt een onderzoek naar de benoeming van Selmayr. De groenen willen weten of de geijkte procedures zijn gevolgd.