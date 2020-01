Kroatië zet Balkan op de Europese kaart

De 'coming man' in de Europese Volkspartij (EVP), de Kroatische premier Andrej Plenkovic, speelt zes maanden Europees en serveert zijn EU-collega's de Balkan.

De Kroatische premier, Andrej Plenkovic spreekt uitstekend Frans én Engels en wikt zijn woorden. Die kwaliteiten verklaren waarom Plenkovic de rijzende ster is in de centrumrechtse EVP, de Europese koepel van CD&V, de partij van de Duitse kanselier Angela Merkel en van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

De Kroaat kwam even zelf in beeld voor de Europese topjob toen Martin Selmayr, Junckers voormalige kabinetschef en secretaris-generaal van de administratie van de Commissie, zijn diensten aan Plenkovic aanbood. Selmayr wist dat hij geen kans had om zijn positie te behouden als een Duitser - in die dagen gooide de Beier Manfred Weber hoge ogen - aan het hoofd van de Commissie zou komen. De politieke en administratieve top van de belangrijkste EU-instelling mag immers niet van dezelfde nationaliteit zijn.

Plenkovic onderhandelde ook namens de EVP over de verdeling van topposten, zoals Charles Michel dat deed namens de liberalen samen met zijn Nederlandse premier Mark Rutte. Hij wordt in de partij gezien als een grote belofte.

Drukke zes maanden

Plenkovic en von der Leyen zullen de komende zes maanden samen de Europese agenda in goede banen moeten leiden. Het wordt een cruciale periode gelet op de geopolitieke onrust, de brexit op 31 januari en de onderhandelingen met Londen over de toekomst, de moeilijke knoop van de Europese meerjarenbegroting voor na de brexit en de geloofwaardigheid van nieuwe initiatieven zoals de Europese Green Deal.

Kroatië voegt nog een aantal eigen pijnpunten aan die agenda toe, zoals demografie. Het Balkanland verliest jaarlijks 15.000 tot 16.000 inwoners, als gevolg van een dalend geboortecijfer, een kleine stad per jaar. Bovendien vertrekken jongeren met een diploma naar betere oorden. Het is een pijnlijke trend in meerdere Oost-Europese landen.

Uitbreiding Europese Unie

Maar hét echte thema dat Kroatië op het Europese menu zet, is de Balkan. Twintig jaar geleden kregen zes Balkanlanden op een top in Zagreb het perspectief om lid te worden van de Europese Unie. Kroatië is het enige land van de zes dat intussen lid is van de club, sinds juli 2013.

Maar voor een nieuwe uitbreiding van de Unie is weinig animo bij de oude lidstaten. Vorige herfst blokkeerde de Franse president Emmanuel Macron met hulp van Nederland de start van de toetredingsgesprekken met Noord-Macedonië en Kosovo. Het kostte de Macedonische premier Zoran Zaev, die de naamsverandering van zijn land onderhandelde met Griekenland, de kop.

Plenkovic wil nu proberen die scheve situatie recht te trekken. Ursula von der Leyen steunt hem daarin: 'Beide landen voldoen aan de Europese criteria om de onderhandelingen te starten. De ervaring van Kroatië met het toetredingsproces is nog vers.' Macron wil de toetreding moeilijker en controleerbaar maken en de vooruitgang omkeerbaar. Bulgarije en Roemenië, de landen die al in 2007 lid van de EU werden, hebben nog altijd teveel last van corruptie en een slecht werkende rechtsstaat.

De deur voor onderhandelingen over de toetreding staat open. Ursula von der Leyen Voorzitter EU-Commissie

De Europese Commissie bereidt nu een paper voor om de methode bij de onderhandelingen aan te scherpen, zodat een terugval in een land onmiddellijk ook de toetreding een stap achteruit schuift. Of dat voldoende is om Macron tot andere gedachten te brengen, is allesbehalve zeker. Von der Leyen hoopt dat de gesprekken over de methodologie parallel kunnen verlopen met de toetredingsonderhandelingen met de twee landen. 'De deur staat open om toetredingsonderhandelingen aan te vatten.'

Europese centen

Kroatië behoort tot de ruime groep van 'cohesielanden' die de bestaande subsidiestromen aan armere lidstaten wil behouden. De tien Oost-Europese landen kregen tussen 2004 en 2010 samen bijna 365 miljard euro voor de aanpassing van de eigen infrastructuur en landbouw voor de toetreding, beklemtoont Plenkovic. Kroatië kreeg die hulp niet en dat is 'een leemte in onze relatie'. Het land wil nu voldoende middelen om buurlanden Slovenië en Slovakije bij te benen.