Kroonprinses Merkel kan rebellie (even) bezweren

Op het congres van de Duitse christendemocraten (CDU) heeft Annegret Kramp-Karrenbauer nadrukkelijk erkenning als partijleidster én opvolgster van kanselier Angela Merkel geëist. Dat is voorlopig gelukt.

De Duitse christendemocraten zijn dezer dagen in Leipzig bijeen voor een tweedaags congres. Eén vraag hing boven de vergadering: heeft de belaagde Kramp-Karrenbauer, ook bekend als AKK, nog het vertrouwen van de partij? Na een reeks blunders ligt de kroonprinses van Merkel steeds meer onder vuur.

De CDU-voorzitster besliste dat de aanval de beste verdediging is. ‘Laten we ons vandaag uitspreken over het leiderschap. Laten we de kwestie vandaag beëindigen, hier en nu’, poneerde ze. Daarop kreeg ze een lange staande ovatie van het hele congres.

AKK erkende dat ‘het een slecht jaar’ is geweest voor de CDU, maar waarschuwde evenzeer dat kritiek op bondskanselier Merkel ‘ongepast’ is en niet strookte met de partijlijn. In de partij is de ontevredenheid erg groot. Het beleid van Merkel, die al 14 jaar aan de macht is, wordt herhaaldelijk op de korrel genomen. De kritiek op de kanselier is onrechtstreeks ook kritiek op haar vertrouwelinge en gedoodverfde opvolgster AKK.

Kanseliersvraag

Laten we ons vandaag uitspreken over het leiderschap. Hier en nu. annegret kramp- karrenbauer cdu-voorzitster

Een van de grootste critici van AKK is Friedrich Merz. Die verloor nipt de voorzittersverkiezingen van haar. Merz staat voor de conservatieve vleugel van de partij. Hij is dan ook zeer kritisch over de gevoerde koers. Zo verwijt hij Merkel een onduidelijk beleid te voeren dat als ‘mist over Duitsland’ hangt.

In Leipzig zei Merz AKK zijn steun toe, maar hij hield eveneens een slag om de arm. Volgens hem komt de kanseliersvraag, de vraag wie voor de CDU de volgende verkiezingsscampagne zal leiden, pas eind 2020 aan de orde. ‘Het is de SPD die structureel deloyaal is, bij de CDU zijn we loyaal aan onze voorzitter’, verklaarde Merz nog.

De CDU kampt met erg slechte cijfers in de peilingen. De partij zakt daarin regelmatig onder de drempel van 30 procent. Aan haar rechterzijde verliest de CDU kiezers aan het extreemrechtse Alternative für Deutschland, op links aan de groenen.

SPD

Momenteel zijn er voorzittersverkiezingen aan de gang bij de sociaaldemocratische SPD. Die partij zit in een zogenaamde grote coalitie met de CDU en haar zusterpartij CSU. De SPD krijgt het in de peilingen nog harder dan de CDU te verduren. Ze is al onder de drempel van 20 procent gezakt.