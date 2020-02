'Kroonprinses' van Merkel stort met ontslag de CDU in crisis

De Duitse christendemocratische CDU verkeert in een geloofscrisis, nu de gedoodverfde opvolger van bondskanselier Angela Merkel er de brui aan geeft.

Annegret Kramp-Karrenbauer is niet langer kandidaat om Angela Merkel op te volgen als Duits bondskanselier. Dat liet ze maandag weten aan haar partij, de christendemocratische CDU. Kramp-Karrenbauer - bekend onder haar initialen AKK - gold lang als de gedoodverfde kroonprinses van Merkel, zeker nadat ze eind 2018 verkozen was tot CDU-voorzitster. Die functie legt ze tegen de zomer ook neer, zodra een opvolger is gekozen. Merkel is aan haar laatste ambtstermijn bezig is en zwaait na de verkiezingen van september 2021 af.

Het vertrek van Kramp-Karrenbauer was het voorlopige orgelpunt van een stormachtige politieke week, met als epicentrum de Oost-Duitse deelstaat Thüringen. Daar werd vorige week de liberaal Thomas Kemmerich verkozen tot minister-president. Dat gebeurde met de steun van de CDU, maar ook van de rechts-radicale partij AfD. De ophef over de samenwerking met extreemrechts was enorm. Een dag na zijn verkiezing legde Kemmerich zijn ambt neer, ongetwijfeld onder druk van de nationale leiding van zijn partij FDP.

Haar onvermogen de Thüringse CDU tot de orde te roepen was een zoveelste affront voor Kramp-Karrenbauer.

De crisis etterde de afgelopen dagen voort in de CDU. Als partijvoorzitster botste Kramp-Karrenbauer frontaal met de lokale afdeling in Thüringen. Ze trok naar Erfurt met de boodschap dat enkel nieuwe deelstaatverkiezingen soelaas bieden. Mike Mohring, de kopman van de Thüringse christendemocraten, weigerde dat scenario te volgen. Tijdens de campagne voor de verkiezingen eind oktober had Mohring al 'vriendelijk afstand' genomen van de nationale partijleiding. Hij doopte de CDU in Thüringen zelfs om in 'Die Volkspartei'.

Transgenders

Haar onvermogen de Thüringse CDU tot de orde te roepen was een zoveelste affront voor Kramp-Karrenbauer. Als partijvoorzitster slaagde ze er nooit in haar stempel te drukken. Bovendien ondermijnde ze haar geloofwaardigheid door een rist blunders, zoals het vertellen van een slechte grap over transgenders tijdens een carnavalsoptreden. Het gestuntel straalde af op de CDU, die er niet in slaagde het tij te keren. Bij de Europese verkiezingen van afgelopen mei zette de partij met 22,5 procent het slechtste resultaat ooit neer.

Voor ingewijden was al langer duidelijk dat AKK niet meer de gedoodverfde opvolger was van Merkel. De bondskanselier zelf stak haar ontgoocheling in de 'kroonprinses' niet onder stoelen of banken. En ze borg het plan op om halverwege haar ambtstermijn de fakkel door te geven aan Kramp-Karrenbauer, zodat die nog ruim de tijd had zich te nestelen als de nieuwe bondskanselier die de CDU naar de volgende parlementsverkiezingen te leiden. Merkel opteerde uiteindelijk toch de volledige rit tot de herfst van 2021 uit te zitten.

We moeten sterk zijn, sterker dan nu. Annegret Kramp-Karrenbauer Afscheidnemend CDU-voorzitter

'We moeten sterk zijn, sterker dan nu', zei Kramp-Karrenbauer op een persconferentie. Door een stap opzij te doen, hoopt ze de renaissance van de partij te stimuleren. Kramp-Karrenbauer herhaalde dat haar opvolger als voorzitter ook de lijsttrekker voor de verkiezingen van volgend jaar moet zijn. Beide functies horen samen, zei ze. 'Anders wordt de CDU verzwakt door de open vraag wie kandidaat-kanselier is, uitgerekend op een moment dat Duitsland een sterke CDU nodig heeft.'

Dieptepunt

De race om het voorzitterschap ligt dus opnieuw open. Maar de timing is bijzonder krap. Het duurt nog maanden voor Kramp-Karrenbauer wordt afgelost als CDU-preses. Daarna heeft de nieuwe voorzitter amper de tijd zichzelf op de kaart te zetten. Nochtans is er werk aan de winkel, want in de peilingen blijft de CDU hangen op een schamele 28 procent, opnieuw een pak onder het historische dieptepunt van 33 procent bij de parlementsverkiezingen van september 2017.

De interne perikelen bij de CDU dreigen ook een hypotheek te leggen op het werk van de federale regering. Merkels vierde regering is sowieso een liefdeloos verstandshuwelijk met de sociaaldemocratische SPD, die helemaal van slag is en in de peilingen met AfD strijdt voor een derde plek, na de CDU en de Groenen. In de SPD bestaat een sterke stroming die verkiest om de stekker uit de regering te trekken en uit te zieken in de oppositie.