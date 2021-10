Kurz vertrekt als kanselier maar houdt greep op macht...

Na zijn vertrek als Oostenrijks bondskanselier is de rol van Sebastian Kurz nog niet uitgespeeld. In de coulissen blijft hij aan de touwtjes trekken, met steun van zijn opvolger Alexander Schallenberg.

Het waren Die Grünen, de groene coalitiepartner van Sebastian Kurz, die de Oostenrijkse bondskanselier eind vorige week de genadeslag toedienden. De partij drong aan op het onmiddellijke vertrek van Kurz, die werd genoemd in een corruptiezaak. De groenen wilden wel voort regeren met zijn conservatieve partij ÖVP, maar dan onder leiding van iemand met een 'onberispelijke' reputatie.

Zaterdagavond kondigde Kurz aan op te stappen en plaats te maken voor zijn partijgenoot Alexander Schallenberg. De groene coalitiepartner stemde in met de benoeming van Schallenberg, die de afgelopen twee jaar minister van Buitenlandse Zaken was. De 52-jarige gewezen diplomaat legde maandag de eed af bij president Alexander Van der Bellen.

Natuurlijk zal ik nauw blijven samenwerken met Sebastian Kurz. Alexander Schallenberg Oostenrijks bondskanselier

Schallenberg is een vertrouweling van Kurz, aan wie hij zijn carrière te danken heeft. Volgens de oppositie zal hij niet veel meer zijn dan de marionet van Kurz, die partijvoorzitter blijft en de ÖVP-fractie in het parlement gaat leiden. Schallenberg leek dat na zijn aantreden zelf te bevestigen: 'Natuurlijk zal ik nauw blijven samenwerken met Sebastian Kurz.'

Valse peilingen

In één adem etaleerde Schallenberg zijn loyauteit door de beschuldigingen aan Kurz af te doen als vals. 'Uiteindelijk zal blijken dat er helemaal niets aan de hand was', zei hij. Kurz wordt ervan verdacht tussen 2016 en 2018 voor 1,2 miljoen euro belastinggeld te hebben gebruikt om positieve berichtgeving in de media en valse opiniepeilingen te kopen.

De conservatieve tabloid Österreich was het vehikel waarmee Kurz zijn ambities wou verwezenlijken. De krant is eigendom van Wolfgang Hellner, die samenwerkt met zijn broer Helmuth. Volgens het weekblad Falter konden politici altijd bij het tweetal terecht voor gunstige artikels: 'bij Helmuth Hellner voor de kolen (het geld, red.), bij Wolfgang Hellner voor de inhoud'.

Met Kurz heb je geen vrede of rust. Hans Rauscher Oostenrijks journalist

Het onderzoek naar Kurz is een uitloper van de Ibiza-affaire, een schandaal uit 2019 met Heinz-Christian Strache, de toenmalige vicekanselier en leider van de radicaal-rechtse FPÖ, in de hoofdrol. Een video toonde hoe Strache op Ibiza aanpapt met een vrouw die namens een Russische oligarch geld en steun belooft aan de FPÖ, bijvoorbeeld door een populaire krant te kopen.

Meineed

In het onderzoek naar Strache stuitten de onderzoekers op een lading chatberichten en mails, die aantoonden dat Kurz vanaf 2016 met belastinggeld een imagocampagne had gefinancierd. In mei was hij al in verdenking gesteld wegens meineed tijdens zijn getuigenis voor een parlementaire onderzoekscommissie naar de Ibiza-affaire rond Strache.

De betalingen maakten deel uit van Kurz' campagne om leider te worden van de ÖVP, een positie die hem een stap dichter bij het begeerde kanselierschap moest brengen. Medio 2017 werd hij partijleider en blies hij de coalitie met de sociaaldemocratische SPÖ op. Kurz bevestigde zijn reputatie van 'wonderkind' door de daaropvolgende verkiezingen te winnen.