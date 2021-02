Kwart Britten kreeg eerste dosis coronavaccin

In het Verenigd Koninkrijk werd maandag de kaap van 15 miljoen gevaccineerde inwoners gerond. Het is daarmee het Europese land dat het verst staat met de vaccinatie. De Britse turbo wordt aangevuurd door een combinatie van snel schakelen, gokken en een vleugje geluk.

De Britse premier Boris Johnson had beloofd om tegen midden februari 15 miljoen Britten te vaccineren en dat is hem gelukt. Een op de vier volwassenen kregen de eerste dosis van het vaccin. ‘Een belangrijke mijlpaal’, zei Johnson zondag. Elke dag krijgen gemiddeld meer dan 435.000 Britten een prik. Dat is meer dan het aantal Belgen dat al een prik kreeg.

De vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk focuste tot nu toe op 70-plussers, zorgpersoneel in eerste lijn, personeel en bewoners van rusthuizen en de meest kwetsbare patiënten. Vanaf maandag worden ook mensen tussen de 65 en 69 en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen ingeënt.

Om een impact te zien op het sterftecijfer is het nog iets te vroeg. Al zijn er positieve signalen. Het reproductie- of R-getal zakte voor het eerst sinds juli onder de 1 en wordt nu geschat op 0,7 tot 0,9.

Sneller

Het Britse vaccinatiesucces heeft verschillende redenen. De Britten namen een medische gok door de tweede inenting uit te stellen zodat meer mensen gevaccineerd konden worden. Er is discussie onder medici hoe verstandig dat is.

Een ander groot voordeel was ongetwijfeld de snelle goedkeuring van de vaccins. Op 2 december, weken voor de Europese Unie, keurde de Britse toezichthouder voor geneesmiddelen het Pfizer-BioNTech-vaccin goed. Op 8 december volgde het eerste prikje.

De goedkeuring van het Oxford-AstraZeneca-vaccin en dat van Moderna volgde respectievelijk eind december en begin januari. Ook de deals met de fabrikanten waren snel rond. De Britten hadden daarbij het geluk dat de vaccins waar zij op hadden gewed snel van de band rolden.

Brexiteers wreven zich in de handen. Ze zien in de snelheid een bewijs dat soevereiniteit loont. Voor zowel de goedkeuring als de onderhandelingen met de big pharma moesten ze niet met 27 andere lidstaten in bad. De onvermijdelijke bureaucratische mallemolen werd vermeden.

De Britten zouden minder rigoureus hebben onderhandeld over de aansprakelijkheid van de vaccinproducenten.

Al namen de Britten ook grote risico’s. Ze zouden minder rigoureus onderhandeld hebben over de aansprakelijkheid van de big pharma. De EU klopte zichzelf op de borst dat het vergoeden van eventuele nevenwerkingen of productiefouten van een vaccin bij de farmaproducenten ligt, en niet bij de burger. Ook over de prijs per vaccin wordt gespeculeerd. Hoogstwaarschijnlijk betaalden de Britten meer.

Het is moeilijk na te gaan of ze toegegeven hebben over de aansprakelijkheid en of ze veel dieper in de portefeuille tastten. De contracten met de fabrikanten zijn niet openbaar.

Antivaxers

Toch bestaat er geen twijfel over dat snel werd geschakeld. De nationale gezondheidsdienst, de National Health Service (NHS), zette een fijnmazig netwerk van vaccinatiecentra op poten. Het boeken van een afspraak verloopt relatief vlot en het systeem is gebruiksvriendelijk.

Het VK was een van de eerste landen die een plan bedacht om de antivaccinatiebeweging op verschillende fronten te bestrijden.

De Britse regering zette ook in op nabijheid. Iedereen moet zich kunnen vaccineren op hooguit 16 kilometer van zijn woonplaats. De vaccinatiecentra zijn zeven dagen per week open, van 8 tot 20 uur. Het Britse leger en meer dan 200.000 vrijwilligers bieden hulp.

Het VK was ook een van de eerste landen die een plan bedacht om de antivaccinatiebeweging op verschillende fronten te bestrijden. Met centraal gestuurde factcheckteams, positieve boodschappen, samenwerking met sociale media en de inzet van publieke figuren zoals koningin Elizabeth en BBC-gezicht David Attenborough.

Druk

Nu het vaccineren op volle toeren draait, stijgt de druk op Johnson om de teugels te vieren. Niet toevallig houdt hij een slag om de arm. De versoepeling moet ‘voorzichtig maar onomkeerbaar’ zijn, zei hij maandag in Londen. Sinds begin januari is in het land een derde lockdown van kracht. De Britse regering wil dat dat de laatste is.

