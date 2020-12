Laatste kans om harde brexit te vermijden

Europees-Brits overleg ontwarde dinsdag de uiterst gevoelige Ierse knoop. Maar of premier Boris Johnson woensdagavond in Brussel een deal kan forceren, is twijfelachtig.

De Britse premier Boris Johnson komt woensdagavond naar Brussel voor een diner met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. 'Ik kijk ernaar uit onze discussie over een partnerschapsakkoord voort te zetten', tweette von der Leyen.

De ontmoeting geldt als de laatste kans om een harde brexit te vermijden. Door elkaar diep in de ogen te kijken, hopen von der Leyen en Johnson alsnog beweging te krijgen in de vastgelopen onderhandelingen over een handelsakkoord.

De meningsverschillen lijken onoverbrugbaar en geen van beide partijen is bereid in te binden.

Maar Londen en Brussel liggen mijlenver uit elkaar over drie knelpunten: visserij, eerlijke concurrentie en de beslechting van geschillen. De meningsverschillen lijken onoverbrugbaar. Het Verenigd Koninkrijk speelt de herwonnen soevereiniteit uit, Europa wil de eigen interne markt niet opofferen voor een akkoord met Londen. Geen van beide partijen is bereid in te binden.

Boris Johnson liet al verstaan dat een vergelijk 'heel moeilijk lijkt'. De EU-ministers van Europese Zaken herbevestigden dinsdag hun vertrouwen in onderhandelaar Michel Barnier. Die herhaalde dat 'de toegang van de Britten tot de Europese markt aan voorwaarden gekoppeld zal worden'. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) benadrukte dat de 5 miljard euro uit het nieuwe Europese brexitfonds prioritair moet gaan naar de meest getroffen landen, waaronder België.

Wel Ierse deal

Intussen hebben Brussel en Londen wel afspraken gemaakt over de naleving van het scheidingsakkoord dat eind vorig jaar werd goedgekeurd door beide partijen. Dat akkoord regelt de financiële afwikkeling van de scheiding en de bescherming van beide partijen. Het is ook een vangnet voor de Ierse kwestie als er niet tijdig een breed handelsakkoord komt tussen de EU en het VK.

Die no-dealbrexit is een almaar reëler perspectief. Om een grens op het Ierse eiland te vermijden en zo de vrede te bewaren, werd afgesproken dat Europa mee controles uitvoert op producten die via Noord-Ierse havens worden ingevoerd. Die controles moeten vermijden dat Britse producten slinks hun weg vinden naar de Europese interne markt.