Labour-leider komt met ‘alternatief brexitplan' naar Brussel

Corbyn wil de Europese leiders proberen overtuigen dat hij zijn plan op tijd door het Britse Lagerhuis kan loodsen om een harde brexit te vermijden. Die leiders verzamelen later op donderdag voor een cruciale stemming over het al dan niet verlenen van een kort uitstel van de brexitdeadline, die door de Britse premier Theresa May werd aangevraagd. Als dat uitstel niet verleend wordt, dreigt het VK op 29 maart zonder scheidingsakkoord uit de EU te treden.