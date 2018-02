Labour pleit voor behoud van douane-unie na brexit

De Britse socialisten willen dat er na de brexit geen import- en exportheffingen komen.

De Britse Labour-partij heeft een standpunt klaar over de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU na de brexit. De arbeiderspartij pleit ervoor na de brexit wel nog in de douane-unie met Europa te blijven, zei parlementslid Keir Starmer zondag op de BBC. Verwacht wordt dat leider Jeremy Corbyn het standpunt maandag bekrachtigt in een speech.

De Europese Unie dringt al sinds eind dit jaar aan op een Brits standpunt over de toekomstige relaties met de EU. In december werd een akkoord gevonden over de eerste fase van de onderhandelingen, onder meer rond de financiële afhandeling en de Ierse grenskwestie. Maar om het over de uiteindelijke relaties na maart 2019 te kunnen hebben, moeten beide partijen eerst hun plannen op tafel leggen.

De arbeiderspartij loste lang niets over de relaties na de brexit, uit angst om de 'brexiteers' onder de aanhangers tegen de borst te stoten. Maar nu schept Labour meer duidelijkheid. Concreet wil de partij van leider Jeremy Corbyn dat het Verenigd Koninkrijk ook na de brexit nog deel blijft uitmaken van de douane-unie. Dat wil zeggen dat er geen tarieven worden geheven op import uit of export naar de EU. Vrij verkeer van goederen dus, maar niet van personen. Europese burgers die naar het Verenigd Konkrijk reizen, moeten voor Labour wel nog voorbij de grenscontrole passeren.

Premier May sluit zo'n regeling in elk geval uit. Voor veel brexiteers was een belangrijke reden om voor de uitstap uit te EU te gaan net het feit dat de Britten dan voordelige handelsverdragen met derde landen als de VS en China kunnen sluiten. Zoiets kan binnen de huidige douane-unie niet.