Labour schorst ex-voorzitter Jeremy Corbyn

Jeremy Corbyn, de ex-voorzitter van het Britse Labour, wordt geschorst door zijn partij. Na een nieuw onderzoek over antisemitisme in de partij was zijn positie onhoudbaar geworden.

De Britse politicus Jeremy Corbyn is door zijn partij Labour geschorst nadat hij geweigerd had de uitkomst van een onderzoek naar antisemitisme in de partij te accepteren. De Commissie voor Gelijkheid en Rechten van de Mens (EHCR) zegt dat de partij zich schuldig maakte aan antisemitische vooroordelen in de voorbije vijf jaar, toen Corbyn voorzitter was.

Hoewel de commissie verbeteringen bij Labour ziet, luidt de conclusie dat Corbyn meer en strenger had moeten optreden. 'Door de partijcultuur werd er niet genoeg gedaan om antisemitisme te voorkomen en werd het in het slechtste geval zelfs geaccepteerd.' De commissie zegt dat de partij onwettig heeft gehandeld en ze verplicht Labour binnen zes weken een actieplan op te stellen om de aanpak van antisemitisme te verbeteren.

Door de partijcultuur werd niet genoeg gedaan om antisemitisme te voorkomen en werd het in het slechtste geval zelfs geaccepteerd. Commissie voor Gelijkheid en Rechten van de Mens

De nieuwe partijleider Keir Starmer, die Corbyn dit voorjaar opvolgde, beloofde om de aanbevelingen uit het rapport volledig uit te voeren. Onlangs nog ontsloeg hij een prominent parlementslid wegens antisemitisme. Voorts bood Starmer zijn excuses aan en beloofde hij dat er onder zijn leiderschap geen plaats meer is voor antisemitisme.

Pro-Palestina

Schermvullende weergave Corbyns opvolger Keir Starmer. ©AFP

Corbyn weerlegde die beschuldigingen steevast, en ook nu kan hij zich niet neerleggen bij de conclusies van het rapport. Maar Corbyns positie was al een tijd onhoudbaar geworden. Zijn parcours bij Labour is nooit evident geweest. Toen hij na decennia als rebelse backbencher in 2015 verkozen werd als partijvoorzitter botste zijn economische radicalisme al snel met de aanhangers van de gematigde ex-premiers Tony Blair en Gordon Brown, wat druk zette op de partijeenheid.