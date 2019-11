Labour-veteraan moet 'order' brengen in brexitdebat

Het Britse Lagerhuis heeft de socialist Lindsay Hoyle als nieuwe Speaker verkozen. Zijn hoofdtaak: het brexitdebat minder omstreden en pompeus leiden dan zijn voorganger John Bercow.

Als het Lagerhuis de komende jaren tot ‘order’ wordt aangemaand, zal niet langer de barok bulderende stem van Bercow weerklinken, maar het moddervette Noord-Engelse werkmansaccent van Hoyle. 325 van de aanwezige 540 parlementsleden die een stem uitbrachten, verkozen de 62-jarige socialist gisteren als hun nieuwe Speaker. De conservatief Bercow was vorige week na tien jaar dienst teruggetreden als Lagerhuisvoorzitter. Hoyle was al sinds 2010 Bercows nummer twee.

De rol van Speaker, die teruggaat tot 1377, is evenzeer vervuld van folklore als van harde politieke macht. De outfit van pruik en kniebroek liet Bercow wel achterwege. Maar ook Hoyle werd gisteren letterlijk weggesleurd uit de parlementaire banken naar het gestoelte van de Speaker. Die traditie herinnert aan de tijden dat de Britse koning menige balorige Speaker liet onthoofden, en parlementsleden met frisse tegenzin dat ambt opnamen.

Hoyle vertegenwoordigt al sinds 1997 namens Labour Chorley, een industriestadje boven Manchester. Als Speaker hoort hij boven het partijgewoel te staan. Hij ziet erop toe dat de labyrinthische parlementaire procedures nageleefd worden, duidt aan welk leden het woord krijgen en beslist over welke amendementen gestemd kan worden. Zeker in deze woelige brexittijden was Bercow een zeer aanwezige Speaker.

Partijloze scheidsrechter

Brexithardliners verweten hem steeds meer allesbehalve een partijloze scheidsrechter te zijn. Als Remainer gaf hij eurofiele leden vaak de controle over de agenda. Zo konden ze de plannen van de premiers Theresa May en Boris Johnson amenderen en de weg naar een chaotische no deal-brexit sluiten.

Omdat de Britten geen geschreven grondwet hebben, en de regering-Johnson niet over een meerderheid beschikt, had Bercow het recht de regels vrij te interpreteren en konden backbenchers zich meer macht toeëigenen. Maar velen menen dat Hoyle een minder pompeuze rol zal spelen en dat zeker als na de vervroegde verkiezingen van 12 december Johnsons tory’s een volstrekte meerderheid zouden halen.