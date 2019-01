Labour zet voorzichtig deur open naar tweede brexitreferendum

De grootste Britse oppositiepartij steunt een plan dat zou kunnen leiden tot een nieuw referendum over de brexit, de Britse uittrede uit de Europese Unie.

Labour-leider Jeremy Corbyn wil de regering via een amendement dwingen om het parlement meer tijd te geven om te stemmen over verschillende opties waarmee een ‘no deal’ kan worden vermeden, een uittrede zonder scheidingsakkoord met de EU. Eén van die opties is het organiseren van een nieuw referendum, waar de Britse premier Theresa May nog altijd niet wil van horen.

Een nieuw referendum was tot nu toe geen prioriteit voor Corbyn, die in de eerste plaats aanstuurde op de val van de regering en nieuwe verkiezingen. Nu May een vertrouwensstemming heeft overleefd, lijkt hij het geweer van schouder te veranderen, ook al is Corbyn zelf voorstander van een brexit.

Dat de oppositieleider zijn gewicht in de schaal gooit, vergroot de kans dat het voorstel effectief ter stemming komt. Dat zou volgende week kunnen gebeuren. ‘Ons amendement zal de parlementairen toelaten om te stemmen over opties om de patstelling rond brexit te doorbreken en de chaos van een no deal te vermijden’, aldus Corbyn in een schriftelijke verklaring.