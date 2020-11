'Lady Macbeth' helpt Boris Johnson zijn machokringetje van brexiteers te dumpen

Op het hoogtepunt van de coronacrisis in eigen land en in dé cruciale brexitweek is Londen in de ban van een koningsdrama. Premier Boris Johnson luistert niet langer naar 'raspoetin' Dominic Cummings, maar naar zijn verloofde.

Verrassende plotwendingen volgden elkaar de voorbije dagen op in Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. Met als hoogtepunt het ontslag van adviseur Lee Cain en het vertrek van Johnsons eigenzinnige mastermind Dominic Cummings. Sommige media hebben het over een politieke soap, andere over 'Nightmare on Downing Street'. Maar de meeste houden het bij het bekende koningsdrama van William Shakespeare, 'Lady Macbeth'.

Om haar eigen man tot koning te kronen vermoordt Lady Macbeth de koning en de vriend van haar man, Banquo. De rol van Lady Macbeth is weggelegd voor Carrie Symonds, de verloofde van Johnson en de moeder van hun zoon Wilfred - 'Bozzie Bear' in haar eigen woorden. Johnson is de tragische koning Macbeth. Oud-premier David Cameron, die in 2016 het brexitreferendum verloor, is de vermoorde koning Duncan. En Cummings is Macbeths strijdmakker Banquo.

De vergelijking zegt veel over het machogehalte van de Britse politiek. De timing van de machtsstrijd in Downing Street valt bovendien slecht: het Verenigd Koninkrijk rondde de voorbije week de kaap van 50.000 coronadoden. Elders in Londen liepen onderhandelingen van de laatste kans met de Europese Unie over een nieuw handelsakkoord.

Leave-veteranen

Schermvullende weergave Dominic Cummings, de man achter de succesvolle Leave-campagne in 2016, bij het verlaten van de ambtswoning van de Britse premier vrijdag. ©REUTERS

Het heeft duchtig gerommeld in de ambtswoning van Johnson. Voor het eerst in de vier jaar dat Cummings de premier adviseert, kreeg de onbetwiste souffleur het deksel op de neus. Cummings, die de slogan 'Take back control' bedacht voor de Leave-campagne, wilde zijn rechterhand Lee Cain promoveren van adviseur naar stafchef van de premier. Tot frustratie van Cummings ging Johnson dwarsliggen.

De almacht van de groep adviseurs rond Johnson, die zelfs geen lid zijn van de Conservatieve partij, is al langer een bron van frustratie bij de partijleden. Cummings kwam met alles weg, ook toen de topadviseur tijdens de eerste lockdown van Londen naar het Noord-Engelse Durham reed voor familiebezoek. Cummings en Cain zouden ook de informatie over de tweede Britse lockdown voortijdig gelekt hebben.

Toen Cain zijn bevordering niet kreeg, nam hij ontslag. Cummings kondigde donderdagavond laat zijn vertrek aan tegen kerst, maar stapte vrijdag al definitief op. Brexitonderhandelaar David Frost, eveneens een harde brexiteer van het eerste uur, overwoog ontslag te nemen, maar deed het uiteindelijk niet.

Johnsons bocht kwam er onder druk van Symonds. Die kent als voormalig woordvoerder van de Conservatieven de partij door en door. Ze wil de premier verlossen van de vele radicale macho's in zijn entourage en zijn communicatie vernieuwen. Ze koos al de bevriende ex-journaliste Allegra Stratton als anker voor de nieuwe dagelijkse persbriefing die vanaf december op televisie wordt uitgezonden.

De exodus van de veteranen van de Leave-campagne biedt Johnson een nieuw aanknopingspunt met zijn eigen partij, weg van de harde brexitretoriek. De stijlbreuk moet de premier ook internationaal een nieuw en beter profiel aanmeten. Dat Johnson een voorvechter voor het klimaat is, moet bijvoorbeeld de relaties met de Amerikaanse president elect Joe Biden helpen te smeren.