Lagarde maant Duitsland en Nederland aan tot investeren

'Onmiddellijk na de crisis van 2008 is het relancebeleid goed gecoördineerd. Maar daarna hebben landen met enige budgettaire manoeuvreerruimte niet echt de nodige inspanningen geleverd. Denk aan landen die een chronisch begrotingsoverschot hebben, zoals Nederland, Duitsland en enkele andere landen in de wereld', zei de Française voor de micro van RTL.

'Waarom benutten ze dat begrotingsoverschot niet om in infrastructuur te investeren? Waarom niet investeren in onderwijs en innovatie om een beter evenwicht te bereiken?', vroeg de voormalige topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zich af.

Eurozonebegroting

Lagarde vindt bovendien dat in de eurozone te weinig solidariteit bestaat. Een gemeenschappelijke begroting voor de eurolanden is volgens haar een goed middel om meer eenheid te creëren tussen de eurolanden. Over de reikwijdte van zo'n eurozonebegroting wordt in Brussel veel gesteggeld.