Laschet excuseert zich voor watersnoodgaffe

'Ongepast'. Zo omschrijft Duits kanselierskandidaat Armin Laschet zijn lachsalvo terwijl president Steinmeier de inwoners van het zwaar getroffen Erftstadt toesprak.

Terwijl in Duitsland de dodentol van de watersnood opgelopen tot is 156, moet kanselierskandidaat en deelstaatpremier van het zwaar getroffen Noordrijn-Westfalen (NRW) door het stof.

Dit naar aanleiding van een videofragment van 20 seconden. Daarop is te zien hoe Laschet in de achtergrond hartelijk lacht om een grap, terwijl een sombere Bondspresident Frank-Walter Steinmeier zaterdag de inwoners van het zwaar door het noodweer getroffen stadje Erftstadt op de voorgrond moed probeert in te praten.

Het duurde niet lang of op sociale media maakte de hashtag #Laschetlacht opgeld. Duitsers nemen niet zozeer aanstoot aan het lachsalvo an sich, wel aan het feit dat de NRW-deelstaatpremier blijkbaar vergeten was dat de camera's altijd een kanselierskandidaat in het oog houden. En een ontspannen lachje bijzonder slecht overkomt als je nota bene in je eigen deelstaat een rampgebied bezoekt.

Dramatische pr die Laschet zelf ook wel beseft. Zaterdagavond verontschuldigde de christendemocratische kanselierskandidaat bij de verkiezingen van 26 september zich. 'Het lot van de getroffenen ligt mij nauw aan het hart. Net daarom betreur ik des te meer de indruk die door de situatie ontstaan is. Dat was ongepast en spijt mij zeer', klinkt het op Twitter.

De gaffe is extra pijnlijk gelet op de twijfel bij de eigen christendemocraten of Laschet wel de juiste keuze is. De christendemocratische CDU schaarde zich met de Beierse zusterpartij CSU in april achter Laschet, nadat CSU-kanselierskandidaat en Beiers minister-president Markus Söder zich na rijp beraad terugtrok als kandidaat.

Toch is de twijfel ook binnen de eigen CDU over Laschet altijd blijven sluimeren. Let wel: Laschet blijft de frontrunner in de opiniepeilingen, vooral omdat de kanselierskandidate voor de groenen - Annalena Baerbock - met een serie schandalen haar eigen kansen zwaar gehypothekeerd heeft.