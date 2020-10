Lastige relatie met Turkije domineert Europese top

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis krijgt de volle steun van de EU-partners in de discussie over de strategische relaties met Turkije. Mitsotakis had voor de start van de Europese top een onderhoud met Europees Raadsvoorzitter Charles Michel.

De 27 Europese leiders beginnen in Brussel aan een tweedaagse Europese top. Ook premier Alexander De Croo is op zijn eerste werkdag present. De hoofdmoot donderdag is de moeilijke relatie tussen de EU en Turkije.

De tweedaagse top is de tweede fysieke bijeenkomst van de Europese leiders sinds het uitbreken van de pandemie. De vergadering is, omwille van de veiligheidsmaatregelen voor Covid-19, besloten. De regeringsleiders worden omringd door een zeer kleine schare raadgevers. De pers is niet toegelaten in het gebouw.

Ook Alexander De Croo (Open VLD) spoedde zich na zijn regeerverklaring als nieuwe premier naar de Europese top in het 'ei' aan de Wetstraat. Dat is maar een boogscheut verwijderd van het Europees Parlement, waar de nieuwe regering zich heeft voorgesteld. Vrijdag laat De Croo zich vervangen door Europees Raadsvoorzitter Charles Michel, zelf voormalig premier van ons land.

Turkije

De belangrijkste discussie donderdag is een strategisch debat over de Europese relaties met Turkije. In een korte verklaring bij de start van de top zei De Croo dat dat een 'complexe discussie is'. 'Maar over de principes van het internationaal recht valt niet te onderhandelen', benadrukte hij.

De hoofdspeler in het Turkije-debat is Griekenland. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis vindt alvast dat Europa 'de provocaties van Turkije niet langer mag tolereren'. Mitsotakis voerde de voorbije week constructieve gesprekken met de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan. Hij lichtte Michel deze middag voor de start van de top in over de voortgang van dat bilaterale overleg.

Erdogan speelt de Europese landen handig uit elkaar in de vele dossiers die spelen in de Middellandse Zee: van de maritieme grenzen over de geopolitieke conflicten in Libië en nu ook Nagorno-Karabach tot de exploratie van nieuwe gas- en oliebronnen. Zo trok Erdogan vorige week een onderzoeksschip terug dat in de Griekse wateren naar gas speurde, maar een gelijkaardig Turks schip bleef wel speuren naar gas in de Cypriotische wateren.

Sancties tegen Wit-Rusland

Dat zette veel kwaad bloed in Cyprus. Het land eist Europese sancties tegen Turkije wegens die obstructieve houding. Al weken blokkeert Cyprus om die reden sancties tegen het regime in Wit-Rusland. Een relatie tussen beide dossiers is er niet, maar het kleine Cyprus zet zijn veto in als joker.

Europa zit in een lastig parket. Canada en het Verenigd Koninkrijk vaardigden al sancties uit tegen het regime van Aleksander Loekasjenko. De Cypriotische president Nikos Anastasiadis zou mogelijk bereid zijn die koppeling met het dossier Wit-Rusland los te laten op de Europese top. Dat leiden experts af uit de ontwerpconclusies van de top. Als Anastasiadis toegeeft, kunnen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie de sancties tegen 40 Wit-Russen, een inreisverbod en de blokkering van hun toegoeden in Europa, effectief uitvaardigen.

Macron

De Franse president Emmanuel Macron, die zelf verwikkeld is in enkele van de conflicten in de Middellandse Zee, zegde bij zijn aankomst in Brussel zijn volledige solidariteit toe aan Griekenland en Cyprus. Macron liet ook verstaan dat hij niet blijft voor de sessie vrijdag. Hij moet terug naar Parijs, is de officiële verklaring. De Duitse kanselier Angela Merkel vervangt hem.

De agenda van vrijdag is behoorlijk mager: een discussie over 'strategische autonomie' en welke economische keuzes die inhoudt voor de interne markt en de digitale revolutie. Sommigen denken dat Macron met zijn afwezigheid vrijdag een duidelijke boodschap richt aan Brussel. De Franse president is woest over het feit dat het Europees Parlement de sessie in Straatsburg van volgende week verhuist naar Brussel.

Orbán

De discussie over Turkije kan vanavond uitlopen. In juli duurde de Europese top vijf dagen en nachten. De leiders raakten het eens over een herstelplan van 750 miljard euro en een meerjarenbegroting van 1.074 miljard euro voor de periode 2021-2027. Toch zit er nog een kink in de kabel: het Europees Parlement eist extra geld voor onder meer innovatie, migratie en zorg.