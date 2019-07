Leegloop uit Britse regering dreigt als 'Boris' premier wordt

Komende dinsdag weten de Britten wie de nieuwe leider van de Conservatieve partij, en bijgevolg ook premier wordt. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is de gedoodverfde favoriet. Wellicht legt hij woensdag de eed af bij de Queen, vlak nadat huidig premier Theresa May er haar ontslag indient.

No deal

Eerder had Gauke al aangekondigd hetzelfde te zullen doen. Hij wil samen met andere opgestapte ministers een no deal blokkeren in het parlement, zei hij. Ook van andere meer EU-gezinde ministers wordt verwacht dat ze ofwel zelf opstappen uit een regering onder Johnson, ofwel ontslagen worden. Het gaat onder meer om minister van Economie Greg Clark en minister van Ontwikkelingssamenwerking Rory Stewart, die zelf ook kandidaat was om May op te volgen.