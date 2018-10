Lega zaait twijfel over Italiaanse exit uit euro

De Italiaanse rente stijgt verder, nadat een zwaargewicht van regeringspartij Lega op de radio zei dat Italië beter de euro kan verlaten. Hij kwam twee uur later op die uitspraak terug.

Nadat de Italiaanse regering met haar budgetplannen maandagavond lichte paniek in de eurogroep veroorzaakte, zegt Claudio Borghi, de huiseconoom van de Lega en voorzitter van de Commissie Begroting in het Italiaans parlement.

'Ik ben er echt van overtuigd dat Italië zijn problemen beter zou kunnen oplossen als het zijn eigen munt had', zei Borghi.

Twee uur later nam Borghi gas terug. Hij zei dat de euro verlaten niet in het programma van de Italiaanse regering staat en er geen plannen in die richting zijn.

Mislukking

De uitspraak komt er na een ongemakkelijke vergadering van de eurogroep maandagavond. Een poging van de Italiaanse minister van Financiën Giovanni Tria om iedereen gerust te stellen over de dure plannen van de Italiaanse regering, draaide er op een mislukking uit.

'Recente aankondigingen van de Italiaanse regering hebben zorgen over het budget doen ontstaan', zei Mario Centeno, de voorzitter van de Eurogroep maandagavond.

'Ik ben minder optimistisch geworden nadat ik met mijn collega's heb gesproken dan er voor', zei de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra.

Griekse crisis

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker riep zelfs eigenhandig de herinnering aan de derde redding van Griekenland op, de crisis waarin de euro bijna uiteen spatte. 'Eén crisis was genoeg', zei hij op een evenement in het Duitse Freiburg. 'Nadat we de Griekse crisis met de grootste moeite hebben beheerst, moeten we er alles aan doen om een nieuwe Griekse, ditmaal een Italiaanse, crisis te vermijden.'

Spread

Terwijl over elders in de eurozone dinsdag de rente zakt, stijgt de Italiaanse rente op tien jaar met elf basispunten tot 3,4 procent, het hoogste peil sinds maart 2014. Ter vergelijking: de Duitse rente noteert op 0,4 procent, wat een spread van drie procentpunten oplevert. Ook het renteverschil tussen de Italiaanse en de Spaanse staat dichtbij het hoogste peil ooit, op 190 punten.

Hoger begrotingstekort

De onrust heeft alles te maken met de plannen van de Italiaanse overheid, die geregeerd wordt door de populistische vijfsterren-beweging en Lega. Investeerders vrezen dat die onbetaalbaar zijn. De Italiaanse regering is van plan volgend jaar 2,4 procent van het bbp te spenderen dat ze niet heeft. De vorige Italiaanse regering verwachtte een veel kleiner begrotingstekort, van 0,8 procent van het bbp.

Omdat de waarde van munten afhangt van de prestatie van de economie waarin ze als betaalmiddel worden gebruikt, kwamen de eurolanden overeen hun schulden en begrotingstekorten onder controle te houden. De Commissie ziet daar op toe. Europees commissaris voor Financiën Pierre Moscovici zei maandagavond dat het Italiaanse budget heel erg afwijkt van die afspraken.

Afslachten

Binnenskamers op de eurogroep zou Moscovici een tennismetafoor hebben gebruikt om Giovanni Tria duidelijk te maken dat de Italiaanse plannen niet kunnen. Hij zou uitgelegd hebben dat je wel kan discussiëren of een bal over de lijn is, maar niet als de bal buiten het terrein is geslagen.

Tria lijkt in Rome het gevecht te verliezen tegen de twee vicepremiers Luigi Di Maio (vijfsterren) en Matteo Salvini (Lega), die geld willen uitgeven om hun campagnebeloftes uit te voeren. 'De regering zal nooit arbeiders opofferen op het altaar van de spread en de zotte regels die ons zijn opgelegd', zei Di Maio aan reporters in Rome. 'Deze regering slacht geen mensen af. De muziek is veranderd.'