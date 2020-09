Leggen Europese rechters bom onder Belgische havenwet?

Strookt de Belgische verplichting om in de haven erkende arbeiders in te zetten met de Europese vrijheid van vestiging? De Europese rechters spreken zich daarover donderdag uit.

Campos Sanchez-Bordona, de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie, spreekt zich donderdag uit over de wet-Major. Die bepaalt dat bedrijven in havengebied - ook de logistieke - een beroep moeten doen op erkende arbeiders. De uitspraak komt er op vraag van het Belgisch Grondwettelijk Hof. De partijen zijn het logistiek bedrijf Middlegate in Zeebrugge en de Antwerpse Katoen Natie enerzijds en de Belgische regering anderzijds. Doorgaans volgt het hof het advies van de advocaat-generaal.

De Belgische rechters vragen het EU-Hof van Justitie duidelijkheid over de interpretatie van de Europese regels voor vrij verkeer.

Het logistiek bedrijf Middlegate in Zeebrugge had een klacht ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde dat 'de verplichting om in havenbedrijven een beroep te doen op erkende havenarbeiders, ondernemingen lijkt te ontmoedigen of te verhinderen om zich in de havengebieden te vestigen'. De Belgische rechters vragen het EU-Hof van Justitie duidelijkheid over de interpretatie van de Europese regels voor vrij verkeer. Het hof vraagt ook de voorlopige handhaving van de havenwet. Dat zou rechtsonzekerheid en sociale onvrede voorkomen als de Europese rechters de wet-Major torpederen.

Licht verbeterde wet

De Europese Commissie voerde tussen 2014 en 2017 een lange procedurestrijd met ons land over een aanpassing van de havenwet. De Commissie begon een juridische procedure en eiste een liberalisering van het poolsysteem, het hart van de wet-Major. Spanje - waar een gelijkaardige havenwet gold - werd in die periode verplicht om meer keuze- en contractuele vrijheid toe te staan in havengebieden.

Toenmalig minister van Sociale Zaken Kris Peeters (CD&V) bereikte een akkoord met de vakbonden en havenbonzen over een lichte aanpassing van de wet. Een grote meerderheid van de dokwerkers keurde de aanpassing goed in een referendum. Uiteindelijk kon Peeters de Europese Commissie overtuigen de inbreukprocedure te staken.