Leterme: 'Ik stop in 2019 sowieso bij IDEA'

Na alle kritiek maakt ex-premier Yves Leterme, de topman van de internationale organisatie voor de promotie van de democratie IDEA, duidelijk dat hij daar volgend jaar sowieso afzwaait. ‘Zoals dat altijd de bedoeling was.’ Al is het niet uitgesloten dat hij eerder moet vertrekken.

‘Ik heb altijd gezegd dat ik dit maar vijf jaar zou doen - al lachend had ik het over vijf Stockholmse winters', aldus Leterme woensdag aan De Tijd. En aan dat voornemen houdt hij nu vast.

De 57-jarige Leterme lag de voorbije maanden onder vuur over zijn loon. Met zijn functie verdient de voormalige CD&V-politicus zo’n 14.400 euro per maand, waarmee hij in Zweden de best vergoede functionaris is die met belastinggeld wordt betaald. Het bedrag strijkt hij als internationaal ambtenaar min of meer belastingvrij op.

De 40.000 euro aan belastingen die Leterme aan België moest betalen, betaalde IDEA hem terug omdat hij in zijn contract had bedongen dat hij een nettoloon krijgt.

Angstcultuur

Die regeling, die aan het licht werd gebracht in een anonieme brief waarin ook werd geklaagd over een angstcultuur binnen de ngo, schoot in het verkeerde keelgat bij de Zweedse regering. Het land, de belangrijkste financier van IDEA, schortte zijn bijdrage op.

Voor Zweden zou de maat vol zijn en het land zou aansturen op Letermes ontslag.

In een audit onderzocht het consultancybureau KPMG de klachten. Voor de terugbetaalde belastingen werd Leterme vorige week vrijgepleit. Ook was er in het rapport lof voor de manier waarop hij bij IDEA, dat vierkant draaide, een reeks doortastende beslissingen nam na de opgelegde besparingen van de lidstaten.

Wel wees KPMG op autoritair leiderschap, groot wantrouwen in de organisatie, weinig inspraak bij beslissingen en slechte communicatie. Daarenboven maakten medewerkers melding van mogelijke discriminatie, voorkeursbehandelingen en pesten.

Ex-kabinetsmedewerker

Het is kritiek die kort na Letermes aantreden - hij stapte in 2014 over van de internationale denktank OESO - ook al naar boven kwam. Toen werd hij bekritiseerd omdat hij enkele Vlamingen,onder wie Marilyn Neven, een voormalige kabinetsmedewerkster van CD&V, in Stockholm had aangeworven. Neven werkt nu in het Brusselse kantoor van IDEA, dat in 2016 werd geopend en waarvan de 48.000 euro aan jaarlijkse huur wordt betaald door de Belgische overheid. Leterme verdedigde zich door erop te wijzen dat de aanstelling van Neven door een jury werd goedgekeurd.

Verkiezingskoorts

Leterme benadrukt dat de audit hem volledig vrijpleit wat zijn verloning betreft. ‘Er zijn afspraken gemaakt en die moeten worden nageleefd’, zegt hij. Dat er in Zweden zo veel rond te doen is, is volgens hem het gevolg van uitspraken ‘van een groene staatssecretaris op iets meer dan een week voor de verkiezingen’ in dat land.

‘De klachten over de managementstijl kwamen er vooral van mensen die werden ontslagen omdat ze niet functioneerden. Toch heb ik een plan met verbeterpunten voor de organisatie voorgelegd en dat werd goedgekeurd.’

Over een ontslag heeft Leterme naar eigen zeggen niets gehoord. Of Leterme zijn mandaat kan uitdoen tot 2019, moet de volgende weken duidelijk worden. Voor Zweden zou de maat vol zijn en het land zou aansturen op Letermes ontslag. Een beslissing daarover moest normaal vorige vrijdag worden genomen op een buitengewone bestuursvergadering van de lidstaten, maar volgens de Zweedse nieuwswebsite OmVärlden raakten ze er niet uit.

‘Als ik het hier vijf jaar volhoud, is het de langste functie die ik ooit gehad heb’, zegt hij laconiek. Als Vlaams minister-president bleef hij maar drie jaar aan, omdat hij in 2007 overstapte naar het federale niveau. Na een zeer lange formatie was hij enkele maanden premier, tot hij viel over de bankencrisis. Enkele maanden later kwam hij terug als minister van Buitenlandse Zaken en werd hij vervolgens opnieuw premier, dit keer voor twee jaar.