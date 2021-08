Letland en Litouwen nemen maatregelen tegen toestroom aan migranten uit Wit-Rusland

Letland heeft dinsdag de noodtoestand uitgeroepen langs de grens met Wit-Rusland. Litouwen gaat een hek bouwen om migranten tegen te houden. Beide landen beschuldigen Wit-Rusland ervan migranten aan te moedigen de grens over te steken.

Polen zegt dat Wit-Rusland wraak neemt omdat het land vorige week asiel besloot te verlenen aan Krystsina Tsimanouskaya, de Wit-Russische atlete die weigerde terug te keren na de Olympische Spelen in Tokio.

In mei had Wit-Rusland al beslist migranten door te laten naar Litouwen. Het sloeg daarmee terug na de EU-sancties die volgden op het afleiden van een Ryanair-vlucht naar Minsk en de arrestatie van een dissidente blogger aan boord. Loekasjenko stelde dat zijn land niet zou instaan voor migranten van Afrika en het Midden-Oosten.

Fysiek geweld

Dinsdag heeft Letland de noodtoestand uitgeroepen in de grensstreek, waardoor het ook het leger en de politie kan inzetten voor het bewaken van de grens. Samen met de grensbewakers mogen ze illegale migranten terugsturen en daarbij desnoods fysiek geweld inzetten, meldt de Baltic News Service (BNS).

Sinds 6 augustus zijn in Letland meer dan 280 mensen opgepakt voor het illegaal oversteken van de grens met Wit-Rusland. Over het hele jaar gaat het om meer dan 340 mensen.

Hek van 500 kilometer

In het buurland Litouwen heeft het parlement de bouw van een 4 meter hoog metalen hek goedgekeurd over een lengte van 508 kilometer. De grens met Wit-Rusland is 670 kilometer lang.