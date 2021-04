Lidstaten geven fiat voor Europees kortgeding tegen AstraZeneca

De 27 lidstaten geven de Europese Commissie groen licht om een kortgeding te starten tegen de vaccinproducent AstraZeneca. De Commissie kan nu vrij snel naar een Belgische rechter stappen, melden EU-bronnen.

De verhoudingen tussen de Brits-Zweedse vaccinproducent AstraZeneca en de Europese Commissie zijn al maanden vertroebeld. Van de 300 miljoen contractueel vastgelegde vaccindosissen voor eind juni zullen hoogstens 100 miljoen effectief worden geleverd: een schamele 30 miljoen in het eerste kwartaal en hooguit 70 miljoen in het lopende kwartaal.

100 miljoen dosissen AstraZeneca AstraZeneca zal eind juni slechts 100 miljoen vaccindosissen geleverd hebben in plaats van de beloofde 300 miljoen.

De Europese Commissie wil zich niet langer laten bedotten en trekt haar conclusies. Een optie voor 100 miljoen extra dosissen in het Europese contract met AstraZeneca werd niet gelicht. Dat meldde een Commissiewoordvoerder donderdag.

Bovendien blijken de vele brieven, vergaderingen en gesprekken onder vier ogen geen enkel effect te hebben op de leveringen van het vaccin. De Commissie is klaar om naar de rechter te stappen voor contractbreuk. Een in het contract opgenomen mechanisme voor het regelen van geschillen bracht geen soelaas.

De Commissie houdt naar eigen zeggen 'alle opties open'. Maar het juridische dossier is voorbereid. EU-bronnen melden dat de gezondheidsexperts van de lidstaten de Commissie woensdagavond groen licht gaven om een kortgeding te starten. De Commissie moet de beslissing wel nog formeel nemen, maar dat kan snel gaan. Ook de rol van de lidstaten in dit proces moet nog worden uitgeklaard.

Politiek signaal

'We hebben alles geprobeerd om die stap te vermijden,' zegt een diplomatieke bron. 'We hopen nog altijd dat AstraZeneca zich constructief zal opstellen.' Het kortgeding is ook een politiek signaal. Europa wil maximale druk blijven zetten op de vaccinproducent om te leveren.

Een juridische procedure is veel doelgerichter dan de exportcontrole die de Commissie in stelling bracht. Die exportcontrole kan ook vaccinproducenten treffen die wel hun contract nakomen, benadrukken EU-diplomaten. 'Het is duidelijk dat exportrestricties niet de juiste manier waren om één producent te verplichten zijn contract na te leven. Dat contract moet juridisch worden afgedwongen', beaamt Europarlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit).

